Alcool sur la voie publique, les rassemblements, mendicité agressive : 146 sanctions administratives communales à Namur depuis août

”Les patrouilles pédestres quotidiennes ont continué à porter leur attention aux infractions telles que la consommation d’alcool sur la voie publique, les rassemblements troublant l’ordre public, la mendicité agressive ou encore le stationnement gênant. Dans le cadre de ces infractions au Règlement Général de Police, 146 sanctions administratives communales ont été infligées, principalement liés à des faits de consommation d’alcool sur la voie publique, dans 71,8 % des cas.”

Complémentairement à la sécurisation quotidienne, les services de la Zone de Police Namur Capitale ont mené 5 actions de sécurisation plus importantes au cours desquelles plusieurs secteurs ont fait l’objet d’une attention particulière : le Haut de la ville (quartier de la Gare, Square Léopold, rue Rogier, Parc Louise Marie), Bomel, le Bas de la ville et Jambes (centre, Mascaux, Amée).

Outre le renforcement de la sécurité des citoyens namurois, ces 5 opérations policières planifiées ont à nouveau été organisées autour des faits de : vente et détention de stupéfiants, avec notamment l’engagement de chiens formés à la détection de drogues ; violence et nuisances et sur la voie publique ; consommation d’alcool sur la voie publique ; conduite dangereuse.

112 membres du personnel de la Zone de Police ont été engagés dans le cadre de celles-ci avec, en renfort, la police fédérale via le Corps d’intervention et la Police à cheval et l’Office des étrangers

183 personnes et 84 véhicules ont été contrôlés, ce qui a donné lieu à 12 arrestations judiciaires, 5 arrestations administratives, 38 PV de vente ou détention de stupéfiants : 38, 5 PV pour détention d’arme prohibée, 7PV pour séjour irrégulier : 7. Une personne signalée à rechercher, pour audition ou devoirs judiciaires) a été interpellée.

Les saisies suivantes ont été opérées en matière de stupéfiants : cannabis 104,84g/cocaïne : 3,4 g/héroïne : 1,8 g/XTC : 3 pilules. 5 armes blanches, 1045 euros, 5 GSM et un véhicule ont été saisis.

”Une attention particulière est toujours portée à la problématique de la conduite dangereuse de type “rodéo urbain” qui génère de grands risques pour la sécurité tant des autres usagers de la route que des piétons et riverains. Durant le mois d’août, 1 voiture a fait l’objet d’une saisie administrative. Le conducteur a par ailleurs fait l’objet d’un retrait de permis de conduire et s’expose à des poursuites judiciaires. Des contrôles routiers ont également été organisés quotidiennement jusqu’à la fin du mois d’août dans le cadre de la “campagne BOB été” De jour comme de nuit, la lutte contre la conduite sous influence d’alcool et/ou de drogue reste une priorité de la Zone de Police.”