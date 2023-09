100 ans des Wallo: un spectacle son et lumière gratuit et hors normes à partir de vendredi

Ce show porte un nom: le vidéo mapping. En quelques mots, les bâtiments cités vont prendre vie grâce à des projections en 3D. Le spectacle sera accompagné d’une histoire et même d’intervenants. "Bref, je peux vous assurer qu’il y aura beaucoup, beaucoup de choses à voir en 25 minutes."

Évidemment, puisqu’il s’agit de célébrer les 100 ans des Fêtes de Wallonie, le spectacle retracera la naissance de cet événement cher aux Wallons. "Il y aura deux personnages centraux qui raconteront leur histoire, leur point de vue: le Grognon et le créateur des Fêtes en 1923, le député François Bovesse. Nous tisserons les faits historiques, véridiques dans une toile plus romanesque. L’histoire racontera que François Bovesse s’est arrêté au Grognon et qu’il a décidé, grâce à la rencontre de la Sambre et la Meuse, qu’il se trouvait au cœur de la Wallonie. C’est à ce moment précis qu’il a décidé de créer l’événement festif que nous connaissons tous. Plus que les deux personnages, le fil rouge de notre histoire, c’est l’eau. Elle représente, symboliquement, la culture, les folklores, les traditions mais aussi l’économie. Nous raconterons également à quoi servent ces fêtes, ses valeurs véhiculées depuis 100 ans. Il y a également un volet philosophique, très poétique."

Avec les échasseurs

La cerise sur le gâteau, c’est que des intervenants participeront au spectacle. Paul Licot, que nous avons rencontré mercredi soir, ne souhaite pas tout dévoiler. Mais il y aura des cracheurs de feu, une sorte de parade lumineuse et, surtout, un combat d’échasseurs. "Tout ça en 25 minutes. Vous comprenez donc que ça sera intense. Je pense sincèrement que celui ou celle qui assistera chaque soir au show vivra un spectacle différent."

Pour l’ASBL, habituée depuis 30 ans à ce genre d’exercice, c’est un événement exceptionnel. "C’est la première fois depuis notre création que nous travaillons sur quatre endroits différents sur un site aussi prestigieux et à une date emblématique. C’est un véritable défi d’autant que les réglages s’effectueront sans doute jusqu’au dernier moment."

Enfin, le Comité central de Wallonie a lancé un appel à tous les Namurois et Jambois autour du site de la Confluence afin qu’ils éteignent leurs lumières durant le spectacle. "Si tout le monde joue le jeu, ça sera grandiose." Une manière exceptionnelle et unique de déjà lancer les Fêtes de Wallonie. "Ce spectacle, c’est un budget colossal. S’il a vu le jour, c’est également grâce à l’apport financier de nombreux partenaires. Le prochain sera peut-être reprogrammé dans 100 ans mais là, je ne serai plus là (rires) ."