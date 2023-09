Floreffe: 23 appartements en bord de Sambre refusés par le Collège, qui avait pourtant... prolongé le délai

Trois courriers de réclamation avaient été déposés tandis que le service urbanisme et l’échevine Barbara Bodson nous faisaient part que le dossier devrait être retravaillé pour mieux s’intégrer à l’environnement, éviter d’abattre les arbres du domaine public tout en prenant soin d’élargir la rampe d’accès vers le RAVeL. La Commission consultative d’aménagement du territoire (CCATM) remettait un avis défavorable.

©EdA

" Nous avons reçu les différents avis techniques et, fin juin, on nous a demandé d’amender le projet, explique Damien Thiange, responsable développement immobilier pour Maisons Baijot. Nous avions pratiquement fini les modifications, en reculant notamment le bâtiment par rapport à la berge, prenant en compte ce qu’on nous avait signalé comme étant une zone potentiellement inondable en long de Sambre. "

Tout le monde n’a pas le même calendrier

Le projet amendé allait être renvoyé, quand il a été notifié… refusé par le collège communal. "Nous sommes surpris et dépités, c’est beaucoup d’argent déjà perdu en frais de dossier, d’architecte, etc. En plus, plus d’un an après avoir initié le projet, la conjoncture économique n’est plus la même. Les matériaux ont flambé, les ventes sont compliquées. Nous avons l’impression que le Collège ne se rend pas compte des conséquences. ", se désole Damien Thiange, qui était certain d’être dans les clous et le délai imparti par la Commune.

©EdA

Début août, l’échevine compétente, Barbara Bodson, précisait d’ailleurs en nous faisant le point sur l’avancement du dossier: " Lors du collège du 27/07/2023, il a été décidé de proroger de 30 jours le délai imparti pour statuer sur la demande de permis." Mais, en l’absence de son échevine et en reprenant temporairement ses attributions urbanistiques, le bourgmestre Philippe Vautard tient compte d’une autre échéance. " Dans un mail du 12 juin, communiqué à l’entreprise, il était dit que le dossier complet et modifié devait être rentré pour le 1er août. Mais nous n’avons plus eu de contact avec Baijot, ce qui a mené au refus du permis d’urbanisme. "

Damien Thiange n’en démord pas en brandissant un recommandé signé par la directrice générale f.f. et le… bourgmestre et datant du 27 juillet dernier. "Nous avons l’honneur de vous informer que le Collège communal proroge de 30 jours, le délai d’instruction de votre projet, lit notre interlocuteur avant de renchérir: Le dossier a été accusé complet le 24 avril 2023. La durée de la procédure est de 115 jours calendriers. Le délai a été prorogé le 27 juillet pour 30 jours. 24/04/2023 + 115 + 30 = 16 septembre pour envoyer la décision. Or, nous avons reçu un refus par le Collège le 24 août. Visiblement, il voulait des adaptations pour le 1er août mais avec les congés du bâtiment et de certaines institutions, nous n’avons pas pu obtenir les informations plus tôt. Mais nous allons remettre le métier sur l’ouvrage. On ne repart pas de zéro mais il faut recommencer toute la procédure." Il va notamment falloir que l’entrepreneur retourne voir la personne qui est toujours propriétaire du n° 8 et qui va devoir encore patienter avant de vendre. "Économiquement, nous n’achetons jamais un bien cash, trop risqué, explique Damien Thiange. En plus, c’est tellement compliqué d’obtenir des permis, pour le moment. " Preuve en est.