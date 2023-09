Atèlé, la future touche artistique rue des Carmes et Croisiers à Namur

Depuis deux ans, cette création est à l’état de plan. Mais les choses bougent. Le socle qui mesure 40 cm de haut pour 1,3 m de diamètre est terminé. Il a été financé par la maison namuroise de la laïcité. "Les plans ont été approuvés en 2022. Mais la Ville de Namur a souhaité ralentir la cadence dans la mesure où elle était en train de dessiner le futur piétonnier en centre-ville. Puisque son agencement est connu, la Ville a choisi l’endroit pour installer l’œuvre: au croisement de la rue des Carmes et des Croisiers."

Pour le mois d’octobre

La prochaine étape, c’est la finalisation du personnage. "La création artistique en bronze doit encore être patinée par l’entreprise en charge du travail, la fonderie d’art Metamagma installée à Fleurus. Lorsqu’elle sera terminée, c’est un entrepreneur de Floreffe, Marc Taviet, qui amènera le socle à Fleurus pour permettre l’assemblage des deux pièces. Le tout sera ensuite transporté et déposé à Namur."

Quant au timing, il est impossible pour Jacques Servotte de donner une date précise. "Je dirais fin septembre ou dans le courant du mois d’octobre. Tout peut aller très vite puisque nous avons reçu le feu vert de la Ville." Plus que le choix de l’emplacement, c’est la création du socle qui a posé pas mal de problèmes à l’artiste. Celui-ci est en fait le résultat du travail… d’une seule pierre. "C’était un sacré défi. Il fallait trouver une carrière qui dispose de pierres d’un certain diamètre. C’est dans le Hainaut que j’ai trouvé mon bonheur. Le bloc a été taillé par l’entreprise Stone & Conception de Mazy. Moi, je me suis uniquement occupé de l’artistique et du cahier des charges (rires)."

Ce qui caractérise les créations de l’artiste, c’est leur côté brut mais travaillé. "Elles ne sont jamais lisses, ce qui les rend facilement identifiables par celles et ceux qui me connaissent (rires). Ces lignes, franches, c’est une volonté, pas une imperfection." Pour faciliter la compréhension de l’œuvre, celle-ci sera accompagnée d’un QR code. "Atèlé, c’est ma vision de la société. Injuste et inégalitaire", conclut l’artiste.

Le socle avant l’œuvre des Têtards à Falisolle

Si l’œuvre namuroise est sur les rails, c’est plus flou pour celle de Falisolle à l’effigie du groupe folklorique et carnavalesque des Têtards pour fêter leurs 25 ans d’existence. "Elle célébrera les 28 ans désormais puisque le Covid est passé par là", plaisante l’artiste. Deux entreprises se répartissent le travail: une pour le socle en béton et l’autre pour la création en tant que tel. "Mais tant que le socle n’est pas en place, l’entreprise en charge de l’œuvre ne lancera pas les travaux, ajoute Jacques Servotte, natif de Falisolle et créateur du personnage des Têtards. C’est normal, elle ne veut prendre aucun risque." La création artistique doit être installée au carrefour de Falisolle, à côté du Delhaize. Selon Jacques Servotte, la mise en place du socle commencerait la semaine prochaine (contactée, la Commune n’a pas donné suite à notre appel). "La circulation devrait être perturbée puisque les travaux se concentreront sur le triangle du carrefour."