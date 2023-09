Fêtes de Wallonie: grande foule pour la première du spectacle son et lumière des 100 ans des "Wallos"

C'est sur la Confluence que s'est concentré l'essentiel de la foule. L'Enjambée et les bords de la Sambre ont également largement trouvé leur public. Le spectacle s'est offert à la foule durant un peu plus de 20 minutes sous la forme d'un récit sonore évoquant l'histoire des "Wallos" et plus largement la Wallonie. Les projections ont été réalisées sur le Parlement wallon, la Halle Al'Chair et le Delta, la citadelle ayant également droit à des illuminations au laser.