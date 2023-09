Le chef gembloutois Laurent Moutoy tombe le tablier : il fermera son restaurant à la fin de l’année

"Sans regrets", insiste le chef qui avait installé ses cuisines chaussée de Wavre en 2019 avant d’ouvrir son restaurant en pleine période Covid, à l’heure où les grands rassemblements familiaux étaient proscrits, mais les tablées de quatre autorisées.

"Arrêter, c’est un choix que nous avons mûrement réfléchi. Nous nous sommes décidés après Gembloux Plage, explique Laurent Moutoy, qui a préparé de la petite restauration durant les festivités. Après l’événement, nous avons pris quelques jours de vacances avec des amis qui ont des enfants. Nous nous sommes rendu compte que ce sont des moments comme ceux-là que nous voulons vivre, découvrir et partager."

Fonder une famille, trouver un équilibre familial, des objectifs qui semble particulièrement difficile à concilier avec une vie de restaurateur, traiteur, professeur de cuisine, etc. De la commande des produits à la mise en place en passant par le service, le rangement, la vaisselle, le rythme est soutenu, le stress constant. Le tout pèse sur le corps.

Fonder une famille

Pas question pour Laurent Moutoy de se plaindre pour autant. "On sait en faisant ce métier que l’on travaille quand les autres s’amusent", sourit celui-ci qui a commencé ses activités de service traiteur dans la maison familiale en 2015. Mais la vie impose des choix. "Mon papa m’a aussi beaucoup aidé depuis le début de l’aventure, désormais je veux pouvoir profiter de mes proches, avoir une vie stable. En quelques années, le restaurant s’est bien développé, on a quelque chose qui tourne, mais on ne vit plus que pour lui. On souhaite plus de liberté, on voit simplement les choses autrement."

Toujours une passion

Si Laurent Moutoy tombe le tablier, il n’entend pas le raccrocher définitivement. Une nouvelle carrière se dessine pour lui dans le secteur du vin, tandis que Quentin devrait lui aussi continuer à œuvrer dans un domaine proche de la restauration. "Et on compte bien maintenir une activité, avec de nouvelles formules. Ce sera peut-être des choses plus éphémères, plus intimistes… Je pense d’ailleurs que le volet chef à domicile risque bien de continuer, indique Laurent. Je ne suis pas du tout dégoûté de l’horeca, mais je veux que la cuisine reste une passion. On va continuer à préparer de la nourriture, à bien faire les choses, mais simplement différemment."