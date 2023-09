Ernage: 50 ans de souvenirs villageois sur papier

Un journal qui traverse les générations

"Villageoises, villageois, ce n’est plus du voisin que vous apprendrez les nouvelles du village". Voilà comment débute le premier numéro, daté d’avril 1973. Dans le bulletin, on trouve une liste des naissances, des mariages et des décès, un petit mot du curé, des annonces du comité des fêtes et des sports… "Il y avait de la matière, car le secteur associatif était déjà bien fourni, indique Jean Lacroix, l’un des fondateurs du journal. Il fallait quand même se débrouiller pour chercher les infos, écrire les articles, les corriger, faire la mise en page et imprimer. Le premier numéro a été reproduit au collège St-Guibert. Puis on s’est réparti la tâche de l’impression." Xavier Demarets, l’actuel rédacteur en chef du feuillet, ajoute avec sourire: "Vous imprimiez parfois chez votre employeur, mais ça, on ne le dira pas !"

Plusieurs générations se sont succédé, dont celle de Roland Vanhauwaert, aux commandes de l’R Na Joie entre 1987 et 2008. Xavier Demarets a pris le relais et gère désormais toutes les étapes de la conception du feuillet, de la collecte des articles à la mise en page, en passant par l’impression et le pliage.

Les pages sont imprimées dans un centre spécialisé à Namur, au tarif annuel de 800 à 1000 €. "Le tout est financé par les activités de l’ASBL Ernage Animation, précise Xavier Demarets. Ce sont nos seuls coûts de production, puisque le reste de la main-d’œuvre est bénévole. Au niveau de la rédaction, on a une petite équipe d’habitués, mais généralement, ce sont les membres des associations qui écrivent leurs articles. Quant à la distribution, on peut compter sur le soutien de huit personnes. Ils reçoivent leur paquet et distribuent le journal dans les boîtes aux lettres de leur secteur. Au total, cela représente 505 exemplaires. Certains font ça depuis 37 ans. D’autres sont de jeunes recrues."

525 numéros, 4461 pages

Depuis ses débuts, l’R Na Joie est un journal mensuel, même si dans les années 1980, la régularité n’était pas toujours de mise. "Cela fait 32 ans qu’on sort systématiquement onze numéros par an. En juillet et août, il n’y en a qu’un seul. Sur cinquante ans, nous en sommes à 525 numéros, pour un total de 4461 pages. Notre moyenne est donc de 8 pages par édition", calcule le rédac chef.

Durant toutes ces années, l’R Na Joie a su conserver sa ligne éditoriale: "On n’est pas un journal d’opinion. On a toujours exclu la publicité et la politique. On publie des photos d’événements passés, on annonce les événements futurs, on répertorie les activités du village dans un calendrier, on partage des enquêtes publiques, on a également créé des petits jeux durant la pandémie… Tout cela contribue au dynamisme du village, déjà bien aidé par l’ASBL Ernage Animation qui chapeaute 23 groupements. Pas mal pour 1200 habitants ! Et pour nous, ça fait de la matière." Raison pour laquelle l’R Na Joie a encore de beaux jours devant lui.

Ils croient au format papier

Jean Lacroix et Xavier Demarets en sont convaincus: l’avenir, c’est le papier: "On conservera ce format-là, car dans quelques années, on n’arrivera peut-être plus à lire des documents numériques comme ceux d’aujourd’hui. Le papier, lui, restera. Même les jeunes nous disent qu’ils préfèrent recevoir le journal sous cette forme, car ils ont déjà tellement de choses à lire sur internet." L’ensemble des numéros du journal sont toutefois disponibles en format PDF sur le site www.ernage.be/rnajoies.