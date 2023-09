Fêtes de Wallonie à Namur: l'humoriste GuiHome se voit remettre la Gaillarde d’Argent

Né à Namur, GuiHome a toujours eu un lien étroit avec sa ville natale, qu’il n’hésite pas à mettre en lumière dès qu’il le peut. Le CCW a décidé de lui remettre la Gaillarde d’Argent pour célébrer sa fulgurante ascension des réseaux sociaux à la télévision et aux grandes scènes. Cette récompense vient également saluer l’événement créé par le Namurois de 31 ans, à savoir "Namur is a joke", un festival humoristique qui fêtera sa 3e édition en mars 2024. Tout cela, sans oublier "Ta mère la Gaufre", la boutique de gaufres namuroises qu’il vient de lancer dans le centre de la capitale wallonne, en collaboration avec le chef local Guillaume Gersdorff.

C’est avec beaucoup d’humour que GuiHome a accueilli la Gaillarde d’Argent des mains d’Éric Adam, président du CCW. "Je ne vais pas faire trop de blagues car je ne suis pas rémunéré et je les garde pour des soirées plus rentables", a-t-il déclaré tout sourire. "Plus sérieusement, cette récompense représente beaucoup pour moi et c’est d’autant plus marquant que la salle est remplie. Nous ne nous connaissons pas pour beaucoup, mais nous avons ce point en commun qui est l’amour de Namur et plus largement de la Wallonie."

En fin de cérémonie, l’humoriste a eu la surprise de voir débarquer une ancienne de ses enseignantes et son ancien professeur de théâtre, avec lequel il collabore encore aujourd’hui. Quelques anecdotes plus tard, la soirée s’est poursuivie avec un concert concocté par l’Institut supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP).