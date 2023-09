Fêtes de Wallonie : la jeunesse et la Rhénanie-Palatinat mises à l’honneur lors des Fêtes de Wallonie

Comme chaque année, les Mérites d’honneur wallons seront remis le samedi 16 septembre. Créés il y a plus de 10 ans, ils permettent de mettre en avant les personnalités dont le talent ou le mérite fait honneur à la Wallonie et contribue de manière significative à son rayonnement.

Nouveauté cette année : le ministre-président mettra plus spécifiquement à l’honneur la jeunesse grâce aux 'Étincelles de Wallonie', une récompense destinée exclusivement aux jeunes de 18 à 35 ans.

Par ailleurs, c’est la ministre-présidente de la Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, qui sera l’invitée d’honneur de cette édition. Région du sud-ouest de l’Allemagne, voisine de la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat présente plusieurs similarités et liens avec la Région wallonne, dont une économie grandement basée sur l’industrie.

La Rhénanie-Palatinat occupe en outre depuis début 2023 la présidence de la Grande Région, cet espace de coopération qui regroupe les Länders de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne ; la Région 'Grand Est' en France ; la Wallonie, les Communautés française et germanophone en Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. “Un espace de coopération transfrontalier qui a démontré toute son utilité”, rappelle Elio Di Rupo.

Enfin, qui dit Fêtes de Wallonie, dit également discours officiels. Cette année, Malu Dreyer prendra la parole samedi soir au Théâtre Royal de Namur, aux côtés du ministre-président wallon et du président du parlement wallon, André Frédéric.