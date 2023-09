Le nouveau service de Soins palliatifs du CHRSM – site Sambre prend forme !

Le CHRSM-site Sambre indique : “Déjà à la moitié des travaux, il est facile de se projeter et de visualiser les différentes pièces qui composeront ces 825 m2 : une dizaine de chambres possédant chacune une pergola bioclimatique et une terrasse accessible en lit, une baignoire médicalisée à hauteurs variables, mais aussi des espaces de détente en extérieur comme en intérieur, une fontaine… La surface totale du terrain de 3.530 m2 laissera suffisamment d’espaces extérieurs aménagés pour que les patients puissent profiter d’un cadre vert apaisant et accessible en lit. Une infrastructure pensée pour accueillir au mieux les patients et leurs proches ainsi que le personnel.”

Ces lits hospitaliers sont actuellement délocalisés à Fosses-la-ville. Le déménagement se fera durant le premier semestre de l’année 2024. L’équipe des Soins palliatifs se prépare avec ardeur pour ce grand changement ! “Déménager tout un service demande une grande organisation. Les patients seront chacun emmenés en ambulance, le matériel et le mobilier quant à eux seront tout neufs donc ça facilite les choses. On collabore avec de nombreux services : le Département technique, la logistique, les marchés publics… c’est un grand projet que mon équipe soignante et moi-même sommes très heureux de vivre. Je suis impatiente de pouvoir accueillir nos patients là-bas et d’avoir un tel cadre pour les soins !” explique le Dr Hélène Tilleul, médecin chef du service.

Ce déménagement nécessite beaucoup de suivi et de préparation en amont. Une équipe de projet composée d’une dizaine de personnes veille non seulement à l’avancement du chantier, mais prépare aussi la phase de déménagement et d’emménagement. C’est tout le trajet de prise en charge du patient qui est repensé. “Nous sommes dans les temps, le budget est bien respecté, on se réunit une fois par mois pour avancer sur la préparation du déménagement. Ce sera une réelle plus-value pour notre hôpital d’offrir un tel service à la population. Les lieux seront magnifiques et tout proches de l’hôpital et, à terme, de la crèche. En tant qu’hôpital public de proximité, nous améliorons encore la qualité de nos soins et élargissons ici le nombre de patients que nous pourrons accueillir à Auvelais.” affirme Gilles Mouyard, Président du CHRSM.