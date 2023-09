”Les plus beaux centres-villes commerçants” : votez pour Namur !

La Fédération Nationale des Centres-Villes, connue sous le label “les Vitrines de France” a pour objectif de fédérer, rassembler et d’accompagner tous les acteurs des villes. Cette association sans but lucratif, compte plus de 750 adhérents répartis en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Leur rôle consiste à conseiller, accompagner, et mettre en réseau les adhérents. “Comme la Ville de Namur, les Vitrines de France s’appuient sur l’union de tous les acteurs, à la fois associatifs, élus et commerçants pour favoriser et augmenter l’attractivité commerciale et culturelle des centres-villes. Ce concours, ouvert aux villes des pays limitrophes à la France, est avant tout l’occasion de faire briller notre belle ville et d’apporter notre soutien aux commerçants à travers une communication positive. L’année passée, ce sont les villes de Beaumont et de Hannut qui ont remporté le concours. Nous espérons que cette année, la Ville de Namur remportera le Grand Prix et les 8 000 euros à la clé qui permettront de décorer les vitrines de nos commerces pendant les fêtes de fin d’année.”

”Nous pouvons être fiers de notre ville, nous avons un grand nombre de pépites, de commerces qui méritent d’être soutenu. Ce concours est l’occasion de défendre nos couleurs à l’international. Alors soutenons nos commerçants et votons tous et toutes ensemble Namur”, précise Etienne Dethier, Président de l’association des commerçants.

Comment participer ? Jusqu’au 25 septembre, rendez sur la page Facebook et Instagram de FNCV Les Vitrines de France ; https://urlz.fr/nrOX et votez Namur ! La remise des prix aura lieu à Nancy au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie le 9 octobre 2023 en présence des grands gagnants et des partenaires officiels.