Walcourt : il sort un pistolet d’alarme lors d’une rixe

”L’altercation impliquait à la base deux personnes qui habitent le même immeuble. Monsieur est descendu armé. Lorsqu’on détient un pistolet et qu’on le montre lors d’une rixe, la menace est là. C’est comme quelqu’un qui montrerait une arme à sa ceinture. Il n’y a pas besoin de la pointer”, indique le parquet de Namur qui requiert un an de prison pour les menaces et trois mois pour la détention de l’arme.

Le prévenu dit avoir pris cette arme car ses opposants étaient nombreux. “Ils ont débarqué à 10, on était 3.”

Dans cette affaire, l’homme s’est aussi constitué partie civile. Lors de cette échauffourée, une personne a crevé les quatre pneus de son véhicule et a brisé son pare-brise.

Jugement le 10 octobre.