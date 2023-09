Festival Les Solidarités: "Le TEC n'est pas responsable du chaos du samedi soir"

Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), a indiqué que des réunions avaient eu lieu avant l’événement entre le TEC et l’organisateur. "Le TEC n’est pas chargé d’élaborer le plan de mobilité mais d’assurer des navettes de bus de Namur ou des parkings vers le site du festival. Le TEC a participé à de nombreuses réunions et a d’ailleurs proposé plusieurs offres: nombre de bus, type de bus, fréquence des rotations… Ce n’est qu’en juillet que le scénario a été validé par l’organisation en fonction des moyens financiers qu’elle pouvait y consacrer. Une convention prévoyait les obligations de chaque partie. Tout ce qui a été convenu a été mis en œuvre par l’opérateur: le nombre de véhicules, l’encadrement par des contrôleurs, les fréquences et les prestations ont été respectées et même davantage puisque le TEC avait prévu des bus en réserve et les a mobilisés. Il ne peut donc pas être tenu responsable du chaos du samedi soir." Il renvoie donc la faute… à l’organisateur. "Manifestement, le plan de mobilité a été mal calibré par rapport à l’affiche du samedi soir (Big Flo & Oli). Évacuer plusieurs milliers de festivaliers avec une dizaine de véhicules directement à la fin du concert est impossible. Il en aurait fallu dix fois plus alors que la convention prévoyait une vingtaine de véhicules par jour dont certains ne circulaient qu’en journée seulement et d’autres la nuit." Quant à De Lijn, le ministre a indiqué que "L’hypothèse n’est pas sérieuse car, en toute logique, les coûts seront bien plus élevés." Entre les lignes, on comprend donc que l’organisateur n’aura pas d’autres choix, pour des raisons financières, que de travailler en 2024 avec le TEC.