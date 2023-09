Lignes TEC en Basse-Sambre: la réponse du ministre ne rassure pas

La première ligne évoquée par le ministre wallon de la Mobilité, Philippe henry (Écolo), est la 23. Dans son discours, il n’y a pas de raisons de remettre en place l’ancien trajet du bus de la vieille place de Spy vers Jemeppe ou Velaine-sur-Sambre. "L’analyse des besoins selon l’AOT a montré qu’en dehors de deux passages aux heures de pointe, l’extension de la ligne vers Velaine et Jemeppe était faiblement fréquentée. De plus, toujours selon l’AOT, il y a davantage d’alternatives que par le passé en combinant ligne de bus et train pour rejoindre Namur via les gares de Moustier et Auvelais avec un temps de parcours comparable à l’ex-ligne de bus, correspondance comprise. Ensuite, suite aux plaintes, le TEC a ajouté une vingtaine d’arrêts depuis la rentrée scolaire sur les lignes 23, 71, 72, 77 et E83." Le ministre a tout de même annoncé des changements sans parler pour autant des lignes 23 et 147A. À voir désormais ce qu’ils apporteront sur le terrain. "Des analyses et adaptations sont encore en cours d’étude par le TEC et l’AOT avec, notamment, l’ajout de parcours plus tôt et plus tard pour la ligne express E83. Une analyse est également en cours pour légèrement modifier le parcours de la ligne 58 sur Moignelée. Il y aura également le renfort d’un véhicule pour le TEC à la demande car des situations de saturation en heures de pointe ont déjà été constatées (NDLR: le ministre n’a pas précisé dans quel(s) villages). Enfin, la ligne scolaire 721 au départ de la gare d’Onoz sera étendue dès le 1er octobre avec l’ajout d’une dizaine d’arrêts à Spy."

Enfin, des réunions sont prévues dans le courant du mois de septembre avec les Communes, l’AOT et le TEC pour faire le point sur les difficultés rencontrées par les usagers.

"Ces ajustements sont mineurs. Fondamentalement, ça ne résout pas les problèmes, réagissait Benoît Dispa. Sur la ligne 23, vous réitérez l’analyse de l’AOT alors que l’allongement de la ligne doit être à l’ordre du jour. Pour prendre un autre exemple, les usagers de Corroy-le-Château sont démunis et n’ont même pas droit au bus à la demande. Je reste donc inquiet." C’est sans aucun doute le sentiment à nouveau partagé par celles et ceux qui se sont mobilisés face à ces changements. "Ces gens ont le sentiment d’être abandonnés par les transports en commun."