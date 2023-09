Autoroute E411 : au cœur du plus important chantier de Wallonie qui impacte le Brabant wallon et Namur (PHOTOS&VIDÉO)

Concrètement, sur les lieux, à Daussoulx vers Bruxelles, les ouvriers de la société TRBA, associée à Wanty, sont en train de bétonner la bande centrale sur 9 km jusqu’à Aische-en-Refail, à la lisière du Brabant wallon. Pour résumer le chantier actuel, l’armature métallique de la route est placée tout au long du trajet. Une grue se charge de venir placer du béton tandis qu’une plateforme mobile étale et lisse le matériau, à hauteur d’un mètre par minute. Derrière, les ouvriers poursuivent le lissage effectué par la plateforme et juste derrière, un film protecteur est placé pour protéger le béton et le garder étanche jusqu’à ce qu’il sèche. Ce processus est répété tout au long des 9 km de route… 24 heures sur 24 Avec comme seule interruption le passage au-dessus des ponts. Ce procédé continu permet de renforcer le béton armé qui sera uniforme et limite également les jointures, points fragiles des routes.

Le chantier de réhabilitation de l’E411, entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond, comme si vous y étiez.

Ainsi, cette partie du chantier sera terminée dans le courant de la semaine prochaine. Il ne restera qu’à aménager la route. Et d‘ici novembre, les bandes de droite et d’arrêt d’urgence en direction de Bruxelles seront entièrement reconstruites. Il faudra alors s’attaquer aux bandes centrales et de gauche, celles actuellement pratiquées par les voitures et camions. Le tronçon en direction de Bruxelles sera alors terminé dans le courant du printemps 2024. Pour la deuxième phase du chantier, ce sera dans l’autre sens, de Thorembais-Saint-Trond vers Daussoulx, sur 10 km. Pour la circulation et les travaux, le processus restera exactement le même, mais inversé avec deux bandes de circulation vers Bruxelles, et deux bandes vers Namur, une de chaque côté du terre-plein. Cette deuxième phase commencera donc au printemps prochain et se terminera pour la fin de l’année 2024.

Un chantier sous les signes du recyclage et de l’économie de trajet

Ce chantier de réfaction de la E411 accueille une installation inédite pour un chantier autoroutier en Wallonie. Pour l’occasion, l’aire d’Ostin (Eghezée) vers Namur abrite une “usine temporaire” sur cinq hectares. Cette “usine” comprend une centrale mobile à enrobés, pour l’asphalte, une centrale à béton et un centre de traitement des matériaux récupérés de la démolition de l’ancienne route. Ainsi, 260 000 tonnes (sur les 500 000 démolis) sont recyclées et réinjectées dans le nouveau revêtement. Plus particulièrement, cela représente 50 % des enrobés (l’asphalte), 100 % du béton démolis et 50 % des matériaux non liés (sable, terre, etc.) qui sont réutilisés.

La plateforme de recyclage et de production de matériaux, installée sur l’aire d’Ostin, pour le chantier de la E411.

En ce qui concerne les trajets, si les camions devaient se déplacer vers le centre de tri le plus proche, et récupérer les autres matériaux, cela aurait représenté près de 2 millions de kilomètres. À l’inverse, les trajets vers le site d’Ostin représentent 262 000 km. Une fois la différence faite, le nombre de trajet économisé équivaut à un camion effectuant 42 fois le tour de la Terre.

Cette installation proposée par l’association momentanée entre TRBA et Wanty a joué dans l’attribution du marché. L’idée a séduit chez la Sofico et le SPW Infrastructure mais aussi le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry (ECOLO), présent pour la visite du chantier. Tous espèrent que cette initiative fera des émules sur d’autres projets.