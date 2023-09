Fêtes de Wallonie 2023 à Namur: le folklore imprime sa marque

"Depuis une dizaine d’années, on soigne un peu plus notre image", relève Christophe Dubois, pour les Molons. "On a connu un premier grand coup de projecteur lors de notre voyage à Abu Dhabi. En parallèle, on s’est montrés plus proactifs et présents dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, auparavant, on était considérés comme un groupe de vieux copains qui s’amusaient et buvaient leur coup. On a désormais rappelé la seconde partie de notre action: la charité."

En améliorant l’image et les relations publiques, les Molons se sont montrés aussi plus efficaces dans leur mission principale: la collecte de fonds pour venir en aide directe aux Namurois les plus démunis.

Pendant de longues années, la chirlike a été le principal instrument des Molons, incarnant l’appel aux dons. Avec une belle efficacité quand on repense notamment aux collectes menées par le regretté Michel Trussart. "Et la chirlike fonctionne toujours très bien aux Fêtes mais aussi au Corso ou sur les gros événements, assure-t-on à la Moncrabeau. On a même intégré le payement électronique pour ceux qui n’ont pas de pièce."

Retour sur image

Ces dernières années, de nouveaux créneaux ont été exploités. "Pour nos 175 ans, Guibert (Feuillen) a eu l’idée de sortir une bière. Avec l’équipe de la Houppe, on a tout de suite eu une belle collaboration pour créer la Chirlike", rappelle Christophe Dubois. Les Molons touchent ainsi des royalties sur cette spéciale vieillie dans des fûts d’armagnac, en référence aux cousins gascons de Moncrabeau.

Une coopération fructueuse a aussi vu le jour avec les artisans du Gin de Namur, Li Bia Molon. Le melon figure dans les arômes de cette nouvelle version et le molon trône sur l’étiquette. Pour les fabricants, c’est l’occasion de démontrer leur ancrage local et leur attachement aux traditions. Pour la Moncrabeau, c’est un retour de deux euros par bouteille.

L’été, Namur Gourmande organise une vente de rosés au profit des Molons. "Le Lion’s Club de Jambes nous a aussi versé les bénéfices d’un souper. D’autres associations folkloriques comme les Échasseurs ou encore les Mazuis mènent aussi des actions au profit de notre caisse sociale." Bref, sur le terrain philanthropique namurois, les Molons confirment qu’ils sont incontournables. Et comme chaque euro versé dans les chirlikes, qu’elles soient métalliques ou virtuelles, permettra d’aider les plus démunis, la bonne réputation de la Royale Moncrabeau est aussi une "fwârt bone novèle".