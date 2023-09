Jemeppe-sur-Sambre: des citoyens s'allient en vue des élections communales

Si la porte-parole ne cache pas que le groupe a 80% de chance d’être présent en octobre 2024, le groupe AC invite les Jemeppois à les rejoindre lors de deux soirées débats. "Elles auront lieu le 30 septembre à 11h au Loch Ness à Jemeppe et le 18 octobre à 19h30 au Régent de Spy. L’idée est de prendre la température auprès des citoyens, de débattre sur des sujets comme la mobilité, la sécurité et bien d’autres sur notre entité." Ces deux soirées ont pour objectif de renforcer le sentiment du groupe AC de répondre à un besoin des électeurs. "Mais pour le moment, nous ne voulons mettre en avant personne. Je suis porte-parole car le groupe me l’a demandé. Ce n’est pas pour autant que j’aurai une meilleure place qu’un autre sur la liste." Évidemment, pour pouvoir titiller les politiques en place, il faudra attirer des fortes têtes. "Et il y en aura (rires). Ce seront des gens qui savent de quoi ils parlent."

"Pas des personnes qui râlent sur la bourgmestre"

Sylvie Di Silvio le promet, il ne s’agit pas de déçus de la politique jemeppoise actuelle. "Non, nous proposerons simplement une alternative et nous ne sommes pas à la recherche de personnes qui râlent sur la politique de la bourgmestre, Stéphanie Thoron. Certains d’entre nous ont été approchés par des partis mais ce qui nous anime, c’est d’apporter une vision neuve. Nous voulons montrer que chaque citoyen peut encore se battre pour des projets sans pour autant être sous la coupe d’un parti."