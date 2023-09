Les faits ont eu lieu à Andenne et Namur entre octobre 2015 et octobre 2016. Selon les enquêteurs, deux des prévenus auraient vendu 2 kilos de cocaïne et 4 kilos de cannabis. 2 autres auraient écoulé entre 500 et 600 grammes de cocaïne. À l’exception d’un seul prévenu qui nie toute implication dans ces faits, les autres contestent les quantités et la période infractionnelle. Tous contestent également l’existence d’une association de malfaiteurs.

L’enquête a débuté en mars 2016 suite à une information policière faisant état de vente de cocaïne sur Namur et Andenne au départ d’un appartement situé à Andenne et dans une boîte de nuit namuroise. Le parquet de Namur se base sur les écoutes téléphoniques réalisées durant 9 mois pour établir ses réquisitions : 2 ans de prison et 1000 euros d’amende pour un prévenu absent à l’audience et des peines de travail pour les autres prévenus, au vu du dépassement du délai raisonnable, les faits s’étant déroulés il y a 7 ans.

La suspension simple du prononcé de la condamnation est plaidée par la plupart des conseils des prévenus qui réfutent l’existence d’une association de malfaiteurs, estimant qu’il s’agissait davantage de consommation entre amis. L’acquittement est plaidé pour le prévenu qui nie sa participation aux faits.

Jugement le 13 octobre