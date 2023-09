Un incendie dans un immeuble à appartement rue Haute Marcelle

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1h30, en pleines fêtes de Wallonie, un incendie a ravagé un appartement dans le centre de Namur. Alors que les premiers concerts d’ouverture des "fiesses" battaient leur plein, un incendie s’est déclaré au premier étage dans un appartement situé au 34 de la rue Haute-Marcelle. Dès l’appel, les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur ont véhiculé les camions d’intervention dans le dédale des petites rues étroites du vieux Namur, afin de parvenir sur le sinistre. Venus avec une autopompe, une auto-échelle une citerne et une ambulance, les hommes du feu ont mis en action plusieurs lances à eau afin de circonscrire le sinistre qui développait flammes et fumées abondantes. Au deuxième étage, se trouvaient deux personnes qui, intoxiquées par les fumées, ont dû être conduites vers le CHR de Namur afin d’y recevoir des soins. L’incendie est accidentel et trouverait son origine dans la cuisine. Les dégâts rendent l’appartement complètement inhabitable. Les policiers de Namur se sont chargés des constatations et ont fait évacuer la rue durant les opérations, ce qui a permis au service d’incendie d’intervenir plus sereinement.