Fêtes de Wallonie: Les Copains d’Abord, le rocher paillard

Chez les "Copains", on connaît ses classiques, plus souvent puisés dans "Le Petit Bitu" que dans le répertoire des chants paroissiaux. "Les 80 chasseurs, La Pompe à Merde, la Salope… On sait que ça, ça fonctionne. On termine d’ailleurs avec quatre incontournables. Et là, il faut de la voix !" Que les chanteurs ne ménagent pas spécialement tout au long des Fièsses. "On chauffe au pèkèt mais il arrive aussi un moment où il faut passer au miel et aux bonbons à l’eucalyptus", souffle Alain Paermentier.

En plus, le répertoire s’est encore agrandi cette année. "On a en effet composé une chanson spécialement pour les cent ans des Fêtes. On y parlera du pèkèts, des rues de Namur mais aussi du moment où il faut gerber dans une poubelle. Tout ça sur un air qui combine la Marseillaise, un vrai chant de combat, Chante la vie chante, de Fugain, et Salade de fruits de Bourvil… Un pot bien pourri, bien fleuri", assure le pianiste.

Pour la découvrir, le plus simple sera de rallier le quartier Bovesse-Saint-Loup, près du petit podium de la rue du Collège. Les "Copains d’Abord" sont généreux et annoncent des concerts samedi et dimanche soir ainsi que le lundi dans l’après-midi. Toujours un plaisir de croiser Dudule ou le Cordonnier Pamphile dans les petites rues bondées du Vieux Namur.