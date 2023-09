Mérites wallons 2023 : Olivier Vandecasteele parmi les mis à l’honneur, pour son “combat universel en faveur de la démocratie et des droits humains”

Pour Elio Di Rupo, Ministre-Président : “La Wallonie regorge de talents dont nous devons être fiers. Toutes ces personnalités symbolisent la formidable richesse humaine que recèle notre Région. Ils représentent ce qu’il y a de meilleur en Wallonie, par leur détermination, leurs engagements et leur travail. Tous ces parcours sont des parcours qui nous inspirent, qui nous montrent la voie et qui sont des exemples à suivre pour tous les Wallons et les Wallonnes”.

Olivier Vandecasteele a notamment été fait Officier de l’Ordre du Mérite wallon. “Vous symbolisez le combat universel en faveur de la démocratie et des droits humains”, explique Elio Di Rupo. “Arrêté le 24 février 2022 à Téhéran, vous êtes emprisonné arbitrairement et retenu comme otage durant 455 jours. Sans avoir commis aucun crime ni délit, vous êtes condamné par le régime à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet. Un grand mouvement de soutien se fait jour en Belgique. Votre famille, vos amis et un nombre incalculable de bénévoles se mobilisent. Des bâches de soutien sont déployées dans tout le pays, notamment ici, sur la façade de l’Élysette. Les intenses efforts diplomatiques fournis par la Belgique permettent finalement votre libération le 26 mai dernier. À travers vous, le Gouvernement de Wallonie met à l’honneur toutes les personnes qui, chez nous et dans le monde, combattent les dictatures et l’arbitraire”.

Outre Olivier Vandecasteele, les autres Wallons mis à l’honneur sont Pierre de Maere, Raphaël Liégeois, Bouli Lanners, Jean-Pierre Verheggen, Jeanne Vercheval, Françoise Jolly, Harry Fayt, Stéphanie Angelroth, Adrien Joveneau, Lara Marquet, David Servais, Alice De Magnée, Amélie Matton, Sybille Mertens de Wilmars, José Chapellier, Laura Latour, Dominique Pellegrino, Camille Laus et Virginie Dufrasne.

Les lauréats des Mérites d’honneur de la Wallonie 2023

Les Mérites d’honneur de la Wallonie “consacrent la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne dont le talent ou le mérite fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d’une façon significative à son rayonnement”.