La vie est devenue très chère pour beaucoup de gens. On est dans une société où tout peu basculer, très rapidement. Et il ne fait pas bon tomber du mauvais côté. Je croise beaucoup de personnes déboussolées, qui ne savent plus très bien à qui s’adresser. Alors, on me contacte un peu pour tout. Je pourrais être curé, psychologue, même agent immobilier quand il faut trouver un logement…

La planète avec le thermomètre en hausse constante, ça chauffe aussi votre sermon ?

Cela illustre aussi pas mal de paradoxes. On a vécu ici en Belgique un été gris, pluvieux, morose. Certains prennent l’avion et se retrouvent au milieu des flammes ou des fumées. Ou alors, ils passent leur semaine de congé dans un appartement avec la clim’… Je suis fils d’agriculteur et très attaché à mes racines agricoles. Et dans le secteur aussi, je vois qu’il n’y a plus beaucoup de stabilité. Chaque année, c’est complexe pour sortir le blé, les betteraves…

D’autres sujets vous touchent plus particulièrement ?

On est dans une société qui met de plus en plus à l’écart les personnes âgées. Je vais rendre visite quasiment toutes les semaines à un vieil ami qui a 97 ans. Les trois choses qu’il me répète sans cesse, c’est que c’est une pénitence de vieillir, personne ne vient le voir et il n’y a plus grand monde à qui parler au sein de la maison de repos. C’est un constat très dur. Et ça fait réfléchir.

Au sein de l’Église, vous êtes souvent présenté comme quelqu’un d’assez progressiste.

Parmi mes chefs, il y a et il y aura quelques nouvelles têtes. Mais ça discute quand même déjà pas mal de sujets d’actualité et de la manière dont on doit aussi se positionner. On peut ainsi débattre sur les droits et la place des personnes homosexuelles. De tout cela, on doit aussi parler. Mais l’étiquette de progressiste n’est pas non plus facile à porter. Pour certains, on en fait de trop et pour d’autres, pas assez.

Pour les paroissiens et les autres, vous devez aussi parfois jouer le "saint-bernard", ce chien qui n’hésite pas à venir en aide.

Je m’inspirerai aussi de mon saint patron. Pas pour ses orientations sociopolitiques puisque c’est lui qui a prêché la deuxième croisade. Par contre, il a été un grand Cistercien avec des valeurs tournées vers la nature, le calme, le travail de la terre, une certaine simplicité.

Et comme saint-bernard, qu’y aurait-il dans votre tonneau ? De la saint-bernardus pour rappeler vos origines flamandes ?

Non, ce serait clairement de la Wallo, la bière des cent ans brassée par les amis du Bocq.

Et si les Namurois devaient se choisir un saint patron ?

Pourquoi pas saint François ? Pas pour son côté boyscout et petits oiseaux. Non, il était à la fois écolo et social. Peut-être avait-il déjà perçu que l’écologie a aussi des aspects très sociaux. On le voit très bien aujourd’hui. Les premières et principales victimes de catastrophes naturelles, ce sont les plus démunis, les quartiers les plus pauvres… Et puis à Namur, il y a aussi tout ce que fait Saint-François, le Foyer, pour l’accompagnement des personnes en fin de vie et leur famille. Ce serait donc un bon saint patron.