Fêtes de Wallonie 2023 à Namur: un orchestre de 1200 folkloristes à diriger (photos)

Même l’affaire la plus rondement menée connaît son lot de surprises: on attendait 300 marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ils étaient le double !

Le talkie-walkie scotché à la poitrine, Patrick était à pied d’œuvre depuis 8h du matin. Primo, il s’agissait de gérer les cinq parkings mobilisés pour l’occasion. Une centaine de voitures et 25 cars étaient attendus dans la matinée. La mobilité devait rester fluide et efficace.

Ne pas ternir l’image du folklore

À 9h, les premiers Gilles de Tamines arrivaient pour bourrer leurs costumes. Dans le même temps, le repas de midi s’organisait déjà. "J’ai récupéré une boîte de sandwichs pour toi, je dois faire quoi ?", grésille l’émetteur. "Amène-les moi aux Cadets", répond dans toute sa souplesse le logisticien. Qui explique: "Les repas des bénévoles ont été livrés au mauvais endroit. C’est de l’imprévu qu’il faut gérer. Les gens peuvent se tromper. C’est une après-midi qui doit rester festive, il ne faut pas transmettre son stress."

Patrick Dessambre a coordonné 130 personnes, articulées autour des pôles mobilité, sécurité et médical. C’est la première année qu’un poste médical est installé pour rapidement prendre en charge les costumés. "On draine des centaines de personnes. On a pris cette précaution. Ils ont des consignes, aussi: ne pas boire d’alcool dans les locaux, rentrer tout de suite avec les armes. On ne peut pas se permettre des comportements abusifs, cela ternirait l’image du folklore", explique Patrick Dessambre. Même si quelques récalcitrants s’autorisent un cul-sec quand Patrick aura le dos tourné, le cadre est au moins posé.

"Au niveau folklorique, c’est le plus gros événement que l’on ait jamais organisé depuis que je suis entré au CCW il y a 25 ans, rappelle Patrick Dessambre. C’est le summum ! On concentre des gens d’origines différentes, on met les petits plats dans les grands. Si les gens sont bien accueillis, ils se connecteront avec le public et le spectacle n’en sera que plus beau !"

30 guides en tête de pelotons

Le cortège s’est ébranlé à 13 h. Une orange levée au-dessus de la tête, Marie-Luce donne le tempo: "Je dois gérer le président des Gilles et lui dire si on ralentit, si on va plus vite, quel chemin on prend, où on tourne". Le chemin est tout tracé pour chacun des 30 guides réquisitionnés pour orienter les groupes folkloriques dans le centre-ville. "Les guides, ce sont nos yeux. Si eux ne sont pas là, je ne suis personne", souligne Patrick Dessambre. L’objectif est que les groupes folkloriques soient bien visibles, bien présents dans les rues, sans se faire concurrence.

Namuroise depuis sa naissance, Marie-Luce connaît les rues de Nameûr comme sa poche et s’est même spécialisée en tant que guide local. "Patrick est arrivé près de moi et m’a dit: tiens tu fais quoi le samedi des Wallo ? Et me voilà !".

Aux petits soins des Sorcières de Stambruge, Benoît abreuve ses poussins d’eau et de bière tandis qu’ils se donnent en spectacle sur la place du Marché aux légumes. "Ah, ils sont lâchés !", rit-il.

"À un moment, il n’y avait presque plus que des échoppes d’alcool tenues par des commerçants. Mais la fête ce n’est pas que ça. Je suis ravie qu’on ait remis le folklore au centre des Wallo pour ce 100e anniversaire", confie Marie-Luce. Pour elle et benoît, la journée s’est terminée vers 17h officiellement, mais officieusement à minuit et le départ des folkloristes. Mais le jeu en valait bien la chandelle.