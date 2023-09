Unité de biométhanisation à Purnode (Yvoir): les riverains n’en veulent pas et se battront "jusqu’au bout"

Ils semblent avoir été rejoints dans leur opinion par la Commune d’Yvoir qui, en juillet dernier, a refusé le permis.

Une ironie qui ne passe pas

Un recours a récemment été introduit par la société Walvert. Car l’unité, les promoteurs y tiennent. Après avoir été analysé par les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne qui ont émis un rapport de synthèse, le dossier est aujourd’hui entre les mains des ministres compétents en la matière: Céline Tellier et Willy Borsus.

Du côté des riverains, on ne baisse pas les bras. L’unité à cet endroit, on n’en veut pas. Ils dénoncent l’analyse très réductrice et orientée que la société a pu proposer pour démonter et décrédibiliser leurs arguments. Ils n’acceptent pas non plus l’ironie avec laquelle l’entreprise Walvert balaye les avis sur le "tribunal des réseaux sociaux". "Encore une belle marque de manque de respect pour les citoyens locaux qui tentent de se faire entendre avec le peu de moyens qu’ils ont…", nous dit-on.

Selon les opposants, elle s’assied sur le point de vue des riverains. Le recours n’apporte, disent-ils, aucun élément nouveau par rapport au dossier initial. "Ils ne l’ont pas changé d’un iota, malgré les nombreuses demandes et remarques formulées dans les courriers d’opposition, souligne cet interlocuteur. On se demande où est l’écoute du citoyen et de la Commune, qui se sont exprimés notamment sur l’emplacement inadapté, qui devrait faire l’objet d’une recherche alternative qui jusqu’ici n’existe pas".

"Basée sur du vent"

D’après ce voisin, la logique environnementale voudrait que ce type d’installation soit situé dans un zoning ou rattaché à une exploitation agricole existante. Il regrette que le recours s’appuie uniquement sur de la théorie pure et simple pour justifier le choix de l’endroit, sans aller plus loin dans l’étude du lieu qu’il juge "basée sur du vent".

Les habitants entendent poursuivre leur combat et tout tenter pour se faire entendre auprès des instances concernées. "Nous allons nous opposer jusqu’au bout à ce projet sur lequel tant les citoyens que la Commune ont clairement montré leur désaccord. En espérant que Walvert fasse une analyse plus critique de son projet, et comprenne que l’approche à avoir serait de développer un nouveau dossier en concertation avec les citoyens et la Commune".

Une décision des ministres Tellier et Borsus quant au permis devrait tomber à la mi-octobre.