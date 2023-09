”Éveille-toi et rayonne” : un livre d’éveil pour les femmes !

”Ce livre novateur ouvre les portes d’un épanouissement intérieur profondément holistique”. Carole Mawet, initialement connue en tant que conseillère en couleurs vestimentaires, a suivi un cheminement intérieur qui l’a guidée vers d’autres voies d’éveil. Fruit de plusieurs années de pratiques et d’explorations personnelles, son ouvrage propose une approche intégrée, combinant divers outils et méthodes pour progresser et se libérer.

”Éveille-toi et rayonne” s’adresse spécifiquement aux femmes qui aspirent à une meilleure connaissance d’elles-mêmes et à une libération. Carole Mawet offre trois chemins, chacun étant une invitation à explorer son potentiel, se reconnecter à sa nature profonde et éclairer sa propre voie.

”L’originalité de cet ouvrage réside dans sa capacité à guider les lectrices vers une compréhension approfondie d’elles-mêmes, tout en leur fournissant des pistes qu’elles peuvent intégrer dans leur vie quotidienne”.

En plus de la sortie du livre, Carole Mawet annonce le lancement d’un accompagnement de 2 mois pour les femmes, destiné à les guider dans la découverte de leur plein potentiel et à les encourager à embrasser leur véritable essence. L’accompagnement proposé par Carole Mawet vise à aider les femmes à cheminer vers leur rayonnement dans divers domaines tels que le bien-être, la santé et la connaissance de soi.

”Éveille-toi et rayonne” sera disponible dès le 20 septembre 2023 sur Amazon.com, il suffit de taper “Carole Mawet” dans la barre de recherche ou suivre ce lien : https://www.amazon.com/%C3%89veille-toi-rayonne-inspirantes-potentiel-reconnecter/dp/2960330404