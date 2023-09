Beauraing: le tyran domestique pédophile encourt 15 ans de prison

Elle s’est ensuite rendue aux urgences pour faire constater l’innommable. Pour pouvoir se rendre à l’hôpital sans que le quinquagénaire ne se doute de ce qu’elles étaient en train de faire, elles ont été contraintes de mettre leur téléphone sur mode avion car il les surveillait grâce à la géolocalisation de leurs téléphones. Même à l’hôpital, elles n’ont pas réussi à parler et ont dû écrire le calvaire qu’elles vivaient.

Au moins huit victimes

Les trois nièces et la belle-sœur de l’homme ont également expliqué avoir été victimes de viols commis par celui-ci. Toutes les victimes étaient âgées entre 7 et 15 ans. Certains faits sont prescrits. Le quinquagénaire a été décrit comme “raciste, homophobe, complotiste, manipulateur, violent et autoritaire.” Son plus jeune fils a quant à lui a été victime de faits d’une violence inouïe. Dès ses 7 ans, il recevait des coups de poing sur le torse, des coups de pied, était frappé avec des pantoufles, une louche ou une brosse à cheveux. Il lui disait que c’était pour devenir un homme. En instance, le suspect avait minimisé les faits. Il avait notamment uniquement admis avoir porté une gifle à son fils. Il avait aussi nié une partie des faits de mœurs.

Le seul élément à décharge pour le parquet général, c’est qu’il a lui-même été victime de faits de mœurs et de violences graves commis sur lui par son père. “J’ai commis des gestes qui étaient déplacés”, a déclaré le prévenu d’une toute petite voix qui tranche avec la violence et la rage dont il est capable envers ses proches. “Vu mon état de santé, j’espère une peine inférieure. Ce n’est pas une excuse. Je ne suis pas quelqu’un d’hyperviolent. Je suis conscient que ce sont des faits d’une grande gravité. Je reconnais les faits. Je reconnais tout ce que mes enfants ont dit.” L’avocate a souligné que son client avait fait une crise cardiaque en prison. Elle a plaidé une peine qui permette un sursis probatoire.