Namur: une ouverture de saison solaire au Delta

Des instants exceptionnels, au cœur de la création artistique, qui seront placés sous le signe de nos "Soleils intérieurs", nouveau fil rouge de la programmation 2023-2024. "On s’est rendu compte que tous les spectacles du Delta étaient vécus par notre for intérieur, relève Bernadette Bonnier, directrice. Et encore cette année, il y aura des émotions et des expériences vécues par ce prisme."

Pour inaugurer les festivités, plusieurs temps forts marqueront le week-end de la grande ouverture: spectacles pour les enfants, DJ sets, concerts, théâtre ou encore ateliers d’éveil musical. Sans oublier l’exposition Contes au Carré, inspirée de l’album jeunesse du même nom, qui met en scène quelques grands classiques (Cendrillon, Boucle d’or, Aladin…) à travers des planches géantes de l’ouvrage et activités ludiques.

Dans un autre registre, sept plasticiens et photographes dépeindront l’univers carcéral, loin des représentations usuelles, durant l’exhibition Dedans/Dehors, contre-vues sur la prison. L’événement sera suivi, du 17 au 29 novembre, par les Rencontres In/Out afin de mettre en lumière cette réalité pénitentiaire via diverses animations: concerts, spectacles, expositions, rencontres…

Têtes d’affiche

Sur la scène musicale, quelques artistes de renom investiront également le Delta durant cette saison pleine de surprises. À commencer par Ozark Henry qui, à l’occasion du 20e anniversaire de l’album Birthmarks, passera par Namur le 4 novembre, pour faire revivre ses plus grands succès (NDLR: Sweet Investigator, At Sea, I’m Your Sacrifice, etc). Treize jours plus tard, le natif de Courtrai cédera sa place au groupe Sharko avant une apothéose assurée par les Namurois de Glauque, le 13 janvier 2024.

Festivals et cycles du Delta

Comme chaque année, un panel de festivals rythmera l’actualité de l’institution culturelle. À partir d’octobre, les cinéphiles et amateurs de paysages enchanteurs trouveront leur bonheur avec les FIFF (Festival international du film francophone) et FIN (Festival international du film nature). Après le succès des deux premières éditions, Namur is a joke reviendra aussi en mars pour mettre en valeur l’humour belge et les artistes qui contribuent à sa renommée internationale.

Aux traditionnels cycles NAMusiq ou encore Rencontres JAP, viendra s’ajouter une nouveauté: L’École populaire de philosophie. À savoir un groupe de réflexion qui se réunit deux fois par mois, de septembre à juin, pour réfléchir aux défis actuels.

Fort d’une fréquentation de 55 000 visiteurs pour la saison précédente, l’établissement namurois compte bien attirer un public toujours plus nombreux via une programmation diversifiée.