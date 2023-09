Namur: cadrer l’usage de la trottinette plutôt qu’interdire

Namur est aussi touchée par le phénomène au point de compter jusqu’à quatre sociétés de trottinettes sur son sol. Mais si le Namurois sait être grognon, il peut aussi s’échiner à trouver des pistes pour faciliter la cohabitation. C’est le cas du Collectif Accessibilité Namur. Ces représentants des personnes à mobilité réduite, où en situation de déficience visuelle, ont profité de la semaine de la mobilité pour mener une campagne de sensibilisation axée sur ces deux-roues à la mode. "Nous avons travaillé en collaboration avec les opérateurs Dott et Bolt qui sont présents sur l’agglomération namuroise", indique Julie Luyckx, membre du collectif et organisatrice de la manifestation. Et la jeune femme d’ajouter: "On déplore que tout soit arrivé si vite."

Il était dès lors grand temps de pactiser avec les opérateurs. Avec des représentants des deux sociétés citées, ils ont sillonné les rues de Namur et pointé les mauvaises pratiques de certains "trottinetistes". Les opérateurs ont joué pleinement le jeu. "Leurs abonnés verront apparaître sur l’application un visuel de sensibilisation aux difficultés engendrées par le stationnement sauvage", poursuit Julie Luyckx.

Règlement communal

Fixer un cadre plutôt qu’interdire, c’est aussi l’option qui a été retenue par les mandataires communaux. Un règlement a été adopté au conseil communal. "La trottinette reste un outil de mobilité. Ce sont les comportements des usagers qui sont problématiques. Namur a été une ville pionnière avec la rédaction d’une charte qui rappelle les bonnes pratiques. Et maintenant, il y a le règlement", expose l’échevine Stéphanie Scailquin (Les Engagés).

Grimper à deux sur l’engin, le garer n’importe où, voire le balancer dans la Sambre, c’est terminé. "On prévoit des “dropzones” exclusivement prévues pour le stationnement des trottinettes", dit l’échevine namuroise de la Mobilité.

Qui dit règlement dit forcément sanction… Concrètement, le compteur continuera de tourner si le deux-roues n’est pas rangé dans l’espace qui lui est réservé. Il reviendra aux opérateurs de faire appliquer la mesure. Où plutôt à l’opérateur au singulier puisqu’il n’y en aura bientôt plus qu’un seul à Namur. La Ville entend restreindre le nombre d’exploitants au strict minimum. Objectif ? Que tout roule.