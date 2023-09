31 fouilles positives lors des actions anti-drogue aux Wallo 2023

Ce mardi matin, le procureur du Roi de Namur, Etienne Gaublomme, et le chef de corps de la zone Namur Capitale, Olivier Libois, annoncent dans un communiqué que ce dispositif a plutôt bien fonctionné.

”Le binôme maître-chien de la Zone de Police, formé à la détection de stupéfiants, sillonnait parmi les passants devant le poste de contrôle jusqu’à ce que le chien “marque” un potentiel porteur de stupéfiants. Lors des moments de contrôle, 51 personnes ont été marquées positivement par le chien et 31 fouilles se sont révélées positives. Chaque personne marquée positivement par le chien était ensuite prise en charge par une équipe policière se chargeant tout d’abord de la fouille et ensuite de la mise en œuvre de la procédure de transaction immédiate (PTI) ” qui permet d’éviter des poursuites pénales.”

Parmi les stupéfiants saisis, on retrouve essentiellement du cannabis (18,95g). Deux pilules de MDMA et 0,1 gr de cocaïne complètent la liste. Deux armes prohibées, à savoir deux couteaux, ont également été saisies. 23 des 31 personnes sur qui des stupéfiants et/ou armes ont été retrouvés ont accepté de s’acquitter de la transaction immédiate, pour un total cumulé de 2175 €. Pour les 7 autres qui ont refusé (Ndlr : le 8e étant un mineur, pas de perception possible), cela se terminera par une citation devant le tribunal correctionnel.