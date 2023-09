Dinant et ses cellules commerciales vides: cherche solution désespérément

Le principe de la "prime à la location de cellules vides" ? Couvrir jusqu’à 50% du montant du loyer mensuel pendant un an d’activité (ce n’est pas renouvelable), mais avec un plafond annuel de 5000€. Pour obtenir cette aide, il faut entrer en relation avec l’ADL, le collège communal doit l’approuver, sachant qu’il faut montrer patte blanche en soumettant notamment un plan financier de 3 ans établi par un comptable. Tout cela avant d’ouvrir le commerce. Pas n’importe lequel. Toute une série d’activités sont exclues: night shops, ASBL, professions libérales, horeca, banques et assurances, grande distribution (sauf franchisés), téléphonie, agences immobilières, commerces de tabac, alcool et cigarettes, jeux de hasard et paris, téléphonie, sociétés de courtage, magasins éphémères… la liste est longue.

En résumé, il faut être en phase avec le "plan stratégique de développement commercial" de l’ADL, qui est aussi celui de la Ville, puisque l’Agence de Développement Local en est une émanation.

Tout cela est assez lourd, administrativement. Quant à l’efficacité, on la vérifiera dans un futur proche, mais à Dinant comme ailleurs, ce genre de mesures a une forte tendance à ne pas renverser la vapeur.

Il faut séduire… les propriétaires

Au conseil communal, Omer Laloux, élu de la majorité, a voté le principe de cette aide. Mais précédemment, dans la même assemblée, il avait émis une autre idée pour Dinant, extrapolable à tous les centres urbains, le mal de la désertification commerciale étant très répandu en Wallonie. Chacun a sa stratégie. Par exemple, à Ciney, c’est celle des "maternités commerciales": la Ville acquiert une surface et la met en location à des tarifs préférentiels, sous conditions.

Le conseiller Laloux, qui termine une carrière dans le secteur du logement public, a expliqué brièvement sa vision en conseil mais elle mérite de s’y attarder. La solution, selon lui, ce serait la prise en gestion de cellules commerciales vides par les autorités publiques. Comme le font les Agences Immobilières Sociales pour les immeubles à vocation résidentielle.

Une régie pourrait prendre en charge la gestion de bâtiments commerciaux, les rénover, et se charger elle-même de leur mise en location, en garantissant au propriétaire des rentrées mensuelles, en "échange" d’une baisse des loyers. Le prix de la sécurité. Et dixit Omer Laloux, un bonus supplémentaire, si la Région wallonne en décidait ainsi, ce serait une baisse ou une annulation du précompte immobilier pour les propriétaires de commerces vides qui en confient la gestion à un organisme public. Idée dans l’idée: et si les AIS se chargeaient parallèlement des étages inoccupés, pour y étendre leur politique de logement ? Car bien plus que les candidats à la location d’espaces commerciaux, ce sont leurs propriétaires qu’il faut séduire.

C’était une manière de penser tout haut en conseil communal. Ces cogitations étant plus séduisantes que des emplâtres sur des jambes de bois.