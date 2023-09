Namur: la RTBF fera du home d’Harscamp un pôle média à 25 millions€

"La Région a racheté le bâtiment en 2016, rappelle le ministre wallon des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR). Mais nous n’avions pas d’affectation précise pour celui-ci jusqu’à ce que la RTBF vienne nous trouver. C’est un accord win-win. Il s’agit d’une mission à vocation publique et moderne du site."

Ce partenariat permet surtout à la RTBF d’assurer un ancrage pérenne dans la capitale wallonne. Lequel était soumis à quelques incertitudes depuis la mise en vente annoncée de son QG actuel, situé avenue Golenvaux. Le propriétaire de celui-ci, à savoir la Province de Namur, souhaite s’en débarrasser à l’horizon 2030. Le rachat n’a pas fait partie des plans du média public, dit Jean-Paul Philippot, administrateur délégué de la RTBF. "Cela ne correspondait plus à l’ambition qui est la nôtre." Outre sa mission première, l’information, la chaîne entend rapatrier sur le site de l’Harscamp une partie de son académie interne, basée à Bruxelles. Entre 100 et 150 étudiants fréquenteront l’implantation du bord de Meuse à l’avenir. Ils croiseront les 150 collaborateurs namurois du média de service public.

S’ajouteront aussi des partenaires spécialisés dans la production de contenus et actifs sur le territoire namurois: la haute école Albert Jacquard et la télévision locale, Boukè. "L’objectif est de créer un laboratoire autour des technologies de l’apprentissage et de développer des projets communs", précise Jean-Paul Philippot.

Inauguration souhaitée en 2029

La RTBF reprendra la gestion de l’Harscamp au dernier trimestre de cette année, indique le ministre Dolimont, via une convention d’occupation et un bail emphytéotique. Et l’administrateur délégué de la RTBF de renchérir: "Nous assurerons l’entretien et la remise à niveau des espaces public. Et nous réfléchissons déjà à une occupation temporaire des lieux."

La vétusté du bâtiment et ses mensurations (une superficie de 5 000 m2), ne permettent en effet pas au pôle média de voir le jour en un claquement de doigt. "Cela prendra du temps", confirme l’administrateur délégué de la RTBF. La procédure devrait s’étaler de 2024 à 2026. Ce qui comprend la rédaction d’un cahier des charges, la désignation d’un auteur de projet et les délais relatifs à la demande de permis. Les travaux pourraient dès lors démarrer à l’horizon 2027. Pour une inauguration prévue courant 2029. "Ce sont des fourchettes purement indicatives", prévient Jean-Paul Philippot. Tout comme celles relatives au coût des transformations, pour l’instant estimé entre 22 et 25 millions€.