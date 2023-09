”La Croix-Rouge de Belgique est au regret de devoir annoncer la fermeture temporaire de son centre d’accueil de jour à Namur (rue Trou Perdu à Jambes), destiné à un public sans-abri. Plusieurs incidents de nature violente qui s’y sont produits ces derniers temps ont en effet mis en péril la sécurité, à la fois des bénéficiaires et des membres de la Croix-Rouge et ne permettent plus de proposer des conditions d’accueil dignes”, indique-t-elle. Du côté du centre, qui ne souhaite pas faire de commentaire sur cette fermeture, on précise simplement que cette mesure conservatoire a été prise car la situation est devenue trop dangereuse, pour tout le monde. “Cette fermeture du centre de Namur est liée à des incidents répétitifs, mais ce n’est pas uniquement la Croix-Rouge qui subit.”

Le centre accueille en moyenne une cinquantaine de personnes sans-abri chaque matinée, propose des douches sociales, une buanderie, une aide alimentaire et vestimentaire, ainsi que des casiers pour y laisser en sécurité ses effets personnels. À l’heure d’écrire ces lignes, on ignore la durée de fermeture du centre.

”Consciente de l’aggravation du sans-abrisme dans les grandes villes et à l’aube de la période hivernale, la Croix-Rouge de Belgique invite dès lors les autorités et les partenaires à redéfinir ensemble le cadre et les modalités de fonctionnement d’un centre d’accueil de jour de Namur, afin de proposer un lieu d’accueil serein et respectueux pour chacun.”