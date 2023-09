Chantier de la place de la Station à Namur : réouverture partielle de la rue Godefroid dès le 29/09 et adaptations des itinéraires TEC dès le 1/10

Durant cette phase, c’est la zone nord, côté gare, qui est, à son tour, en transformation, avec la réalisation des trottoirs et le reste des voiries dans la partie nord. Initialement annoncée pour le 22/9, la réouverture partielle de la rue Godefroid sera effective à partir du vendredi 29/09 à 18h. La ville indique : “Les aléas de chantier et les conditions météorologiques des derniers jours n’ont pas permis de finaliser la zone de chantier située à la sortie de la rue Godefroid. Dès le vendredi 29/09 à 18h, la rue Godefroid sera réouverte à la circulation des vélos, bus, taxis et véhicules de services, dans sa portion entre la rue des Croisiers et la place de la Station. Ces derniers devront obligatoirement tourner à gauche vers le boulevard E. Mélot. Les autres véhicules (voitures, camions…) devront conserver la déviation initialement mise en place via la rue des Croisiers et la rue des Carmes.”