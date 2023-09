Sambreville : embouteillage aux inscriptions pour le master en jeux vidéo

"Victime de notre succès"

Le directeur du département des industries créatives et numériques de l’HEAJ à Tamines, Lionël Marbehant, apporte un éclaircissement à la situation. "Je dirais que nous sommes, en quelque sorte, victimes de notre succès…"

Il y a eu tellement de demandes d’inscription au bachelier et master ces dernières semaines que le secrétariat est aujourd’hui submergé. "Alors que nous avions renforcé les équipes car nous avions pressenti cet engouement", ajoute le directeur. Mais cela n’a pas suffi. À tel point qu’il y a eu une réunion de "crise" mardi soir "dans le but de dispatcher le travail et résorber le retard que nous avons accumulé". Beaucoup d’élèves, une centaine environ, sont aujourd’hui sur le carreau. "Au lendemain de la rentrée, nous avons reçu un très grand nombre de demandes. Nous faisons désormais le maximum pour répondre à tout le monde sans compter que les équipes ont accusé du retard dans d’autres options. Je demande à tous les élèves d’être patients. Nous avons pour objectif d’être à jour pour la fin de cette semaine voire début de la semaine prochaine."

Aucun refus

Que les étudiants concernés se rassurent, la haute école ne refusera personne. "Ce n’est que lorsque l’inscription est finalisée, que l’élève obtient son login temporaire, que nous lui attribuons une classe. Ce processus peut donc prendre du temps. Nous nous organisons pour accueillir tout le monde. Nous savons également qu’il y aura encore de nouvelles inscriptions avant la date butoir, le 30 septembre. C’est une autre donnée que nous prenons en compte." De son côté, le directeur de l’HEAJ, Joël Jacob, se réjouit de cet engouement mais il remarque que les étudiants s’inscrivent de plus en plus tard. Avec pour conséquences d’importants embouteillages. "C’est de plus en plus récurent. Nous sommes donc dans l’obligation de revoir notre organisation et de créer, en urgence, de nouvelles classes."

Joël Jacob demande aux étudiants de ne pas appeler le secrétariat avant la fin de la semaine pour savoir où se situe leur inscription. "Car les équipes travaillent d’arrache-pied et que chaque coup de téléphone, c’est du temps perdu pour finaliser le processus d’admission." C’est donc promis, tout le monde pourra se frotter aux différents métiers du jeu vidéo et pourquoi un jour, programmer le successeur de Mario Kart ou Grand Theft Auto.