Sambreville : le plus grand des recycparcs inauguré dans le parc économique Saint-Eugénie

Rue Surmon, leur configuration était telle que les visiteurs s’étranglaient dans la voie d’accès. De longues files d’attente se formaient, au grand dam des riverains confrontés, surtour le samedi, à une procession permanente de gens impatients de se délester de leurs encombrants.

Il était temps en effet, en dépit du fait que, du temps, il s’en est écoulé beaucoup avant de boire ce mardi matin de septembre un verre de cava sur l’asphalte flambant neuf de ce parc ayant changé d’époque. Accrochez-vous: 15 ans d’attente ! Consolation: il est présenté comme le plus beau de la province de Namur.

À la décharge de l’ancien de la rue Surmont, il a été pionnier, comme dans 7 autres communes. Inauguré en 1992, sous l’impulsion du 1er plan wallon des déchets. L’apparition dans le paysage des premiers parcs à conteneurs, l’appellation historique, remonte déjà à plus de trente ans. "Cette initiative visait à endiguer les dépôts sauvages, à initier les premiers gestes de tri et à offrir aux citoyens une solution pratique et respectueuse de l’environnement pour se débarrasser des déchets ménagers", rappelle Gérard Cox, président du BEP Environnement.

La délocalisation du recyparc à Tamines, dans un parc économique, superpose les avantages. Premier d’entre eux, l’impossibilité de causer des nuisances à quiconque. Suivent une capacité de dépôt des déchets rehaussée de 30%, avec des conteneurs de 35 m3 passant de 13 à 16, et un renforcement de la sécurité et de l’accessibilité.

Au début de l'aventure des parcs à conteneurs (devenus recyparc), dans les années 1990, les citoyens ne pouvaient y déposer que 15 types de déchets différents. Trente ans plus tard, les recyparcs sont équipés pour accueillir 27 catégories de déchets bien distinctes. En déménageant de la rue de Surmont à Auvelais au parc économique de Sainte-Eugénie, à Tamines, le recyparc a gagné trois conteneurs, leur nombre passant de 13 à 16. Parmi ceux-ci, un conteneur de couleur rouge destiné à recevoir des matelas usagés. ©Pierre Wiame

Le bourgmestre Jean-Charles Luperto au cours de la séance inaugurale. Pas mécontent que l'ancien recyparc, enclavé rue Surmont, et ayant atteint toutes ses limites, soit enfin fermé. "C'était compliqué pour les riverains d'en subir les nuisances. Il était temps de changer de lieu et d'époque", a-t-il dit. ©Pierre Wiame

Le nouveau recyparc de Sambreville, symbole d’une ère nouvelle, peut accueillir 30 % de déchets en plus. ©Pierre Wiame

Les conteneurs à quai

L’espace est tel que le BEP, en période d’affluence, surtout l’été, sera en capacité de quadrupler le nombre de conteneur dédicacé aux déchets verts et de tripler celui destiné à recevoir les déchets "bois".

À Tamines, tous les usagers d’un des 33 recyparcs répartis dans la province de Namur croiront rêver devant tant de fluidité. Plus besoin de grimper sur une passerelle métallique afin d’accéder à tel ou tel conteneur. La topologie du terrain a naturellement permis, sans coût supplémentaire, l’aménagement d’un système de quais protégé par des rambardes, ce qui place les conteneurs à hauteur de voirie. Le déversement s’en trouve plus facile, plus efficace et plus rapide.

De tous les conteneurs, verts, et donc abaissés au niveau -1 de l’infrastructure, se détache un conteneur rouge. Nouveauté: celui-là accueille les matelas usagers qui doivent impérativement rester au sec pour être démantelés, à Sombreffe, et recyclés.

L’ancrage d’un recyparc dans une zone à vocation économique semble aberrant. "Effectivement, poursuit Jean-Charles Luperto, nous avons dû solidement défendre le choix de Sainte-Eugénie comme étant le meilleur possible afin d’obtenir une dérogation ". Sambreville a plaidé la situation optimale du nouveau site, éloigné des quartiers de vie et connecté aux grands axes.

Les trois préposés du nouveau recyparc ont aussi spectaculairement changé d’époque: ils ont désormais accès à un local construit en matériaux durables et offrant un confort de travail qui n’a strictement plus rien à voir avec ces modestes abris préfabriqués et mal isolés équipant les premiers recyparcs.

À peine ouvert et déjà des retours d’expérience enchantés qui se bousculent. De quoi couper un ruban avec du cava et fêter ce bond en avant.