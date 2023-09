Le centre de compétence dédié aux métiers de bouche Epicuris s’est installé à Floreffe pour plusieurs mois

Actuellement, plus de 150 offres d’emploi sont diffusées par le Forem pour la province de Namur en lien avec ces quatre formations. On dénombre 50 offres pour les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie, 46 pour les commis de cuisine et 62 pour les métiers de la boucherie.

Ce sont d’ailleurs ces chiffres qui, qui résultent d’une étude, qui ont incité le Forem à choisir Floreffe comme terre d’accueil. C’est en effet en province de Namur que la tension pour les métiers de boulanger, pâtissier, vendeur/préparateur en produits de boucherie et commis de cuisine de collectivité est actuellement la plus forte.

Le Centre de compétence Epicuris s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux étudiants ainsi qu’aux travailleurs et aux indépendants. Il permet de se former au secteur alimentaire. Pour accéder à ces formations, aucun prérequis technique n’est exigé. L’accent est mis sur les compétences comportementales : rigueur et capacité à travailler en équipe. Une première session de formation a débuté ce septembre avec une quarantaine de participants. 60 places sont toujours disponibles pour les demandeurs d’emploi intéressés qui souhaitent entamer très prochainement une formation d’environ quatre mois.

Différentes sessions d’informations auront encore lieu ces prochains jours, à savoir les 26/09, le 4/10 et le 10/10 pour les formations en boulangerie, Pâtisserie, préparation/vente en produits de boucheries et aide en cuisine de collectivité.

Infos : https://agenda.leforem.be/