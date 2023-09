Namur : manque de juges au tribunal de première instance, les audiences à flux tendu

Annoncé mercredi matin par La Meuse Namur, le départ à la retraite, et à l’âge de 56 ans, du juge Thomas Henrion, qui siégeait au tribunal correctionnel de Namur, rappelle incidemment qu’il manque des juges au cadre, du fait d’absences de longue durée.

Le président a fait les comptes: trois juges défaillants pour raison médicale, dont Thomas Henrion qui va donc rendre sa place vacante en accédant à la retraite. Un autre qui a mis les voiles pour la Cour d’appel. Enfin, un congé de maternité qui prendra fin dans le courant de l’automne.

Tous juges confondus, à l’exception de deux fiscalistes, ils sont 31 au tribunal de Namur à présider des audiences et à rendre des jugements. Sur papier du moins car, en réalité, ils ne sont donc que 28. Soit 1/6e du cadre qui manque à l’appel, sans même faire mention d’une récente étude ayant mesuré la charge de travail des tribunaux. Et, à Namur, selon celle-ci, ce n’est pas 31 juges qui devraient faire avancer les dossiers dans les prétoires, mais 34. Il en manque donc 8. Elle réside en partie là, la lenteur de la justice.

Un juge intérimaire, ça n’existe pas

Situation comparable et tout aussi inconfortable du côté du greffe. "Sur papier, au cadre, j’en ai 34 mais, en réalité, il en manque 4 ou 5", et il s’agit là aussi d’absents de longue durée pour raison médicale, souvent des burn-out, maladie de l’épuisement professionnel. Or, indique le président du tribunal de Namur, un juge travaille en binôme avec son greffier. Les audiences doivent dès lors être recomposées.

Quelque part, c’est la fonction publique, généreuse avec ses fonctionnaires, qui engendre ces cases vides dans le cadre: en cas de maladie en effet, le personnel statutaire continue à percevoir 100 % de son salaire.

Mais ce régime favorable a son revers: les malades ne sont pas spécialement motivés et pressés de remettre la toge. Sans sanction financière, pourquoi reviendraient-ils, outre d’être animés par le sens du devoir et l’envie de re-travailler ?

Dans le privé, par contre, un travailleur malade au-delà d’un mois est repris en charge par la mutuelle. Il libère en quelque sorte la place à un remplaçant.

Le problème de la fonction publique est ainsi résumé: "Nous n’avons pas accès à l’intérim. Je ne peux donc pas demander du renfort tant que les absents (payés à 100 %) sont au cadre", poursuit le président. Conséquence directe : la charge de travail se voit redistribuée entre les présents, qui doivent logiquement abattre plus de travail.

Cette situation de sous-effectif affecte-t-elle le fonctionnement du tribunal ? "On essaie de ne pas toucher à la voilure en supprimant des audiences, et d’assurer les mêmes services aux justiciables, ce qui implique que les présents doivent en faire plus", explique le président De Valkeneer.

Six candidats pour une place de juge

Au tribunal de Namur, hormis les audiences de vacation, une année judiciaire représente plus ou moins 1 500 audiences, soit une quarantaine par semaine. De tous les tribunaux, c’est surtout celui démêlant les affaires de familles qui doit gérer une forte pression. Le nombre de dossiers ouverts par le tribunal correctionnel a aussi augmenté et appelle un renforcement.

S’il manque des juges et des greffiers, le tribunal de Namur est cependant loin de souffrir d’une pénurie pour ces postes. Aucun problème de recrutement. Que du contraire. "Une procédure est en cours pour recruter un juge et nous avons 6 candidats. Mais la nomination ne tombera pas avant janvier", note le magistrat.

En dépit de ces difficultés, le président De Valkeneer, après avoir passé 7 ans à Charleroi et 9 à Liège, est heureux d’exercer sa mission à Namur, où ce Bruxellois de souche assure entretenir d’excellentes relations avec le barreau et la magistrature, et où l’ambiance est bonne. Et ce d’autant plus que le tribunal de Namur se transportera bientôt dans une autre époque. Il devrait déménager dans son nouveau palais, en voie d’achèvement dans le quartier des casernes, en septembre 2024.