Namur : un livre pour découvrir les édifices mémoriaux

Si la plupart de ces noms, immortalisés sous la forme de statues ou de plaques, résonnent encore dans la mémoire des citoyens namurois, d’autres demeurent plus méconnus. Qui se rappelle en effet de Man Cath, la doyenne d’âge de Namur, décédée en 1950 à l’âge de 104 ans, ou encore de Gustave Falmagne, échevin des Travaux public ?

À l’occasion du 100e anniversaire des Fêtes de Wallonie, l’ASBL Les Amis de la Citadelle de Namur publie un nouvel ouvrage qui rend hommage à tous ces individus, quelle que soit leur notoriété. "Le but principal, c’est de sortir de l’ombre des personnalités tombées dans l’oubli", avance l’auteur Jacky Marchal.

Une soixantaine de traces mémorielles

Au total, cette publication rassemble plus de quarante plaques mémorielles et une dizaine de monuments que l’historien amateur s’est efforcé de replacer dans leur contexte. Au fil des pages, le lecteur bénéficiera en effet d’un résumé sur les actions de ces hommes, femmes et groupes influents de Namur. À ces brèves biographies, s’ajoutent aussi des renseignements sur les lieux qui abritent ces hommages posthumes, leurs dates et les associations qui ont œuvré à leur réalisation. De quoi permettre de localiser avec précision ces traces du passé qui avait parfois déménagé à la suite de projets urbanistiques ou de vandalisme.

Similitudes insoupçonnées

Après analyse, il apparaît que certains de ces édifices partagent une série de points communs. "Beaucoup de ces plaques et monuments ont été inaugurés durant les Fêtes de Wallonie", mentionne Jacky Marchal. Il faut souligner, en outre, que bon nombre des monuments exposés partagent aussi le même auteur. À titre l’exemple, le sculpteur Guillaume Geefs fut à l’œuvre sur pas moins de trois sculptures du centre-ville: Léopold Ier, Jean-Baptiste d’Omalius d’Halloy et Isabelle Brunelle. Le hasard fait que, par ailleurs, pas moins de 10 personnalités, mentionnées sur les plaques mémorielles, furent membres des Rèlîs Namurwès, l’association chargée de promouvoir la littérature en langues régionales de Wallonie.

Autant d’anecdotes à découvrir dans ce livre, intitulé Plaques mémorielles et monuments namurois, qui devrait ravir les passionnés de l’histoire de Namur.