À Bonneville, les Halles des Ours célèbrent les saveurs du terroir sur la bonne terre d’une maraîchère

Il est le premier du genre à occuper un petit coin de ces réjouissances joyeuses, sous la coordination du Groupe Action Locale (GAL) Meuse@campagnes. Peu de visibilité pour une palette d’actions réenchantant la ruralité des communes d’Andenne, de Fernelmont et de Wasseiges.

Loin des scènes et des bars où coulent bonne musique et péket bariolé, ce "village" est le seul pôle de ces ripailles associatives appelant à rompre avec l’ancien monde et à hâter la transition vers le nouveau, plus harmonieux et surtout meilleur à la santé.

"Notre objectif consiste à mettre en lumière tous les acteurs locaux de cette transition, dans une optique de développement durable", présente Nicolas Schümmer. Ainsi, le GAL, outre soutenir les produits locaux et les circuits courts, promeut le tourisme durable via des promenades pédestres et à vélo. L’une de ces boucles touristiques commence et finit chez un de ces producteurs locaux. Une autre démarre de la ferme pédagogique du Chant d’oiseaux.

"On est aussi ici pour faire connaître des activités de recyclage et de customisation de vêtements de seconde main, et d’autres consistant à produire moins de déchets", souligne la directrice du GAL Meuse@Campagnes, Cécile Mestrez. Elle complète: "Le village de demain montre un mode de vie ayant une moins grande empreinte sur la planète mais qui n’en est pas moins agréable . On se fait plaisir."

Une cuisine mobile

Parmi toutes les initiatives foisonnant dans ce "village" pas comme les autres, "Halles des Ours" pique notre curiosité. Rencontre avec Émilie Verkaeren, celle qui en est à la base. Pour les besoins de la cause paysanne, qui va mal, cette quadra formée à la communication s’est transformée en maraîchère, à Boninne. "Je suis une femme de la terre, dit-elle tout de go, une néoagricultrice à temps plein", seulement armée d’une moto bêche pour rendre fécond un champ de 1,5 ha acquis avec l’aide de ses parents.

À côté d’Émilie Verkaeren, Étienne Mossiat, l’un des bénévoles multitâches des Halles des Ours, en brosse la philosophie et l’originalité.

À quoi bon s’adonner au maraîchage sans accès à un marché ? Celui de Bonneville a le charme intimiste d’une halle de village. Il ouvre tous les samedis, de 10 à 13 h. "On peut l’organiser grâce à Émilie qui a ouvert son champ, en plein Covid. Nous sommes une 15e à le porter. On a fini par créer un bar, aménager une terrasse et proposer une petite restauration. Nous sommes à la fois bénévoles, paysans et artisans", explique Étienne. Lui a apporté au projet les ustensiles et robots de cuisine afin de directement cuisiner sur place les légumes tirés du champ.

Quand il ne le fait pas chez Émilie, à l’abri du plein air, Étienne met son camion-cuisine à disposition. "Je ne produis rien. Je l’ai acheté dans ce seul but: aller sur des marchés", dit ce jeune retraité de Namur exilé à Hingeon. Avec cet outil à quatre roues, baptisé Transformamobile, il pratique aussi la magie de l’instantané en mode culinaire. Eh hop, transporte les visiteurs des halles des Ours du champ à l’assiette.

C’est devant son camion que des bénévoles cuisent les bonnes crêpes, préparées avec de la farine locale et du lait bio. Il y a aussi du pain au levain brioché de la boulangerie la Fournilière, de Coutisse, du Samson aux fleurs de la fromagerie du Samson, du chutney aux poires de la conserverie végétale BocaLocal et, enfin, des bières artisanales des brasseries EpiK de Lustin et Mach-1 Beer d’Antheit.

"Ce projet ne peut avoir d’avenir, conclut Étienne Mossiat, que si les gens entendent notre appel à soutenir le petit artisanat, à se poser et à se faire plaisir." On l’a cru, sur parole et sur-le-champ.