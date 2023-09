Cannabis : cet habitant d’Auvelais dit qu’il “dépannait gratuitement” ses amis

C’est avec le sourire et bonhomie que cet habitant d’Auvelais né en 1989 comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur. Il doit répondre de préventions de détention et de vente de stupéfiants et de détention d’arme. On lui reproche en effet d’avoir vendu du cannabis entre le 1er avril 2020 et le 4 mai 2021. Le 3 mai 2021, la police, qui le surveillait de près, a retrouvé sur lui 26 grammes de cannabis, 1190 euros et un pistolet à air comprimé.