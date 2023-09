Fêtes de Wallonie d'Andenne: une fréquentation record, plusieurs arrestations

La Fanfare Samson Brumagne, sous la direction de Théo Sacré, a interprété la Brabançonne suivie de l’hymne national allemand, en l’honneur de la délégation de Bergheim, ville amie. Pour terminer, un vibrant Li Bia Bouquet était repris en chœur par l’assistance. Dehors, sur la Place des Tilleuls, un roulement de tambours annonçait l’arrivée d’invités prestigieux: les Échasseurs de Namur.

La veille et l’avant-veille, ce sont les associations locales qui ont retroussé leurs manches. Il s’agit en effet d’une des caractéristiques des Fêtes de Wallonie à Andenne: il n’y a pas de place pour les professionnels. Les stands sont gérés par la trentaine de comités et ASBL. Ceux-ci profitent de l’occasion pour engranger des bénéfices qui financeront leurs activités de l’année.

Les scènes ont accueilli de grosses pointures, comme Kid Noize, Nicki Sanchez et DJ Flash. Mais des activités s’adressaient aussi aux familles, comme la visite gratuite du Phare, nouveau pôle culturel. Des spectacles de rue, et surtout le concert des Déménageurs, samedi après-midi, ont ravi petits et grands.

Et puis sur l’esplanade, face au Phare, se tenait le Village des Enfants avec de multiples activités.

"Un record de fréquentation"

Selon un bilan dressé ce lundi par le collège communal, l’événement a attiré environ 15 000 visiteurs tout au long du weekend. "Un record de fréquentation", affirment les autorités. La fête a été émaillée de quelques interventions policières et médicales. Mais là aussi, "les chiffres sont positifs".

Le vendredi soir:

– sept interpellations pour état d’ivresse (mais pas d’arrestation).

Le samedi soir:

– quatre faits de bagarres ;

– trois arrestations administratives pour trouble à l’ordre public ;

– une arrestation judiciaire pour rébellion armée ;

– une interpellation pour détention d’un couteau ;

– une dizaine d’interventions en ambulance pour différents malaise.

Le dimanche soir:

– une intervention en ambulance.

Trois villes amies ont participé aux réjouissances

Dans le cadre des Fêtes, les autorités communales ont accueilli les délégations des trois villes jumelées avec la cité des Ours: Chauny, en France, Bergheim, en Allemagne et Mottafollone en Italie, depuis respectivement 1956, 1990 et 2005. Le pacte d’amitié conclu avec Mottafollone a d’ailleurs été renforcé en février dernier, en Italie, par le voyage d’émissaires andennais.

La délégation française était menée par le maire Emmanuel Lievin, l’allemande par le bourgmestre Volker Miesseler et l’italienne par l’adjoint au maire Giancarlo Ianuzzi.

Si les invités ont, bien sûr, participé aux festivités, ils ont également (re)découvert quelques facettes de la Ville d’Andenne. D’abord historiques, avec la place du Chapitre et l’emblématique fontaine de l’Ours et sa célèbre légende.

Au cours d’une réception au restaurant de l’Andenne Arena, Xavier Eerdekens, l’offre sportives proposée dans ce centre de haut niveau a également été présentée. Puis, la visite du Phare, nouveau pôle culturel, a suscité un vif intérêt auprès des représentants des villes amies. Enfin, la découverte des nouveaux parcs d’activités de la Houssaie et Mécalys, dont tous les emplacements ont trouvé preneurs, leur a fait apprécier le développement économique local.