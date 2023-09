Namur : Dix-huit artistes numériques réunis à la citadelle pour une exposition en prélude au KIKK

"Le Pavillon démontre que notre territoire est ouvert à l’hybridation", commente Charlotte Benedetti, directrice. Un attrait bien perceptible à Namur qui s’est vu décerner par l’Unesco, en 2021, le titre de "ville créative" dans le domaine des arts numériques.

Au fil des installations qui ponctuent la visite, il est question de l’impact de l’homme sur des éléments aussi essentiels que sont le territoire et la nature. Le tout à travers le potentiel de machines qui immortalisent notre réalité via divers médiums. Capture questionne également sur les dérives potentielles que peuvent engendrer ces intelligences artificielles pour l’avenir de l’humanité si elles sont pratiquées à mauvais escient.

Dès le début du parcours, le public est accueilli par l’installation As We Continue, confectionnée par l’artiste Pierre Coric. Un dispositif comprenant deux compteurs horaires mécaniques, reliés à un ordinateur, qui fonctionnent selon le regard que leur adresse le visiteur. Quelques mètres plus loin, le performeur décline cette œuvre par une imposante tapisserie abstraite, conçue à partir d’une base de données de 8000 portraits enregistrés par sa machine. En résulte une normalité décalée qui amène à repenser nos perceptions du monde.

Tourbillon de sensations

Parmi les autres pièces notables de l’exposition, le travail interactif Salsifis douteux de Vivien Roubaud interpelle par son dispositif électrique capable de faire éclore la fleur de cette plante en l’espace de quelques secondes.

Dans un autre registre, les amateurs d’expérience immersive trouveront sans doute leur bonheur avec l’installation en bois The Mamori Expedition. Une balade acoustique durant laquelle le spectateur explore le fleuve Amazone, d’après les enregistrements de l’artiste Els Viaene. Ce voyage au cœur de la jungle pourra être vécu également par le prisme de la réalité virtuelle via la Rios Trilogy qui donne un aperçu des menaces socio-environnementales qui pèsent sur l’Amazonie.

Si la plupart des travaux exposés sont récents, le dispositif Nemo Observatorium, pourtant daté de 2002, surprend par sa modernité. Assis dans un fauteuil, au centre d’un cylindre en PVC, le visiteur se retrouvera mêlé à une tempête artificielle, alimentée par des billes de polystyrène. De quoi engendrer un effet méditatif face à cette vue quelque peu apocalyptique.

Deux créateurs namurois

Capture #2 fera également la part belle à la créativité locale avec la dernière œuvre du studio namurois Superbe, fondé par Gaël Bertrand et Gaëtan Libertiaux. A partir d’un micro et d’une série de boutons, il sera possible de moduler sa voix à volonté en réglant la vitesse de pendules en constante rotation. Une caractéristique tant interactive qu’inclusive symbolisant l’ADN du studio, adepte d’outils pour s’initier à l’art musical. "Nous créons des dispositifs qui permettent au public d’expérimenter la musique à partir de sa propre voix, explique Gaëtan Libertiaux, musicien de formation. Il s’agit donc de donner l’occasion à tous de pratiquer cet art sans spécialement l’avoir appris."

La "Belgium Touch" est donc bien perceptible lors de cette exposition qui démontre que malgré un territoire réduit, le pays regorge d’innovations ambitieuses pour transcrire le monde à leur manière.