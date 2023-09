Quels lendemains à Namur ? Un festival pour y réfléchir

L’an dernier, ils sont 4 000 visiteurs à avoir fait le déplacement. Les organisateurs en attendent autant lors de la deuxième édition programmée les 13, 14 et 15 octobre prochains. Les enjeux, gigantesques, nécessitent de s’y mettre à plusieurs. Pour l’occasion, la Ville a convié de nombreux acteurs actifs dans tous les secteurs de l’environnement, autour de la table: son service air-climat énergie, la coopérative Paysans artisans, la ceinture énergétique namuroise, la ceinture alimentaire namuroise, le NID, l’UNamur, le collectif Émissions Zéro et l’association Canopéa.

Ils ont, de concert, concocter un programme destiné à proposer des alternatives aux modes de fonctionnement de nos sociétés actuelles tout en prenant le visiteur par la main. Au total, une cinquantaine d’activités, toutes gratuites, sont au menu: des animations, des conférences, des ateliers "do it yourself", des spectacles, des ciné-débats et des escape-games.

Des conférenciers en tête d’affiche

S’il y aura bel et bien un bar et des animations musicales, les têtes d’affiches du festival ne sont pas des grands noms des podiums mais bien des conférenciers. Citons Pedro Correo, ancien ingénieur civil reconverti en artiste-photographe et auteur du livre Matins clairs, Martine Capron, psychothérapeute qui a travaillé sur le thème de l’éco-anxiété, et les journalistes militants Salomé Saqué et Vinz Kanté. Ces deux derniers uniront leur voix lors d’un exposé commun. "La résilience territoriale est hyper importante et c’est en agissant localement que l’on peut répondre aux besoins", indique Vinz Kanté. Lequel est dès lors convaincu de l’utilité d’un tel festival. "La Wallonie demain, c’est bien. Namur Demain, c’est encore mieux", affirme-t-il.

Un marché des circuits-courts

La place d’Armes s’imposera comme le centre névralgique du festival. Le samedi 14 octobre, un marché des circuits-courts sera organisé avec le concours de Paysans Artisans. Quelque 45 producteurs locaux seront présents. "Ils ne sont pas seulement là pour vendre. Pour eux, c’est un moment de rencontre particulièrement important", confie Bertrand Delvaux, l’un des représentants de la coopérative.

Dimanche, c’est un rassemblement du monde associatif namurois qui sera déployé sur la place en bois. Les visiteurs partiront à la pêche aux informations, aux trucs et astuces, parfois au détour de petits moments ludiques. La présence d’une trentaine de stands est annoncée.