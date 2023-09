L’accusé a été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat et d’infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023.

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang. Les corps des deux victimes avaient été dissimulés dans des buissons. L’accusé a dans un premier temps nié être le tireur avant d’avouer les faits, expliquant qu’il avait tiré en état de légitime défense, les deux hommes se montrant menaçants après qu’il leur avait demandé de quitter les lieux. Un incident était déjà survenu fin 2018 avec les deux mêmes personnes.

L’expert en balistique a révélé qu’une des deux victimes avait été tuée par un tir à bout touchant dans la joue gauche, alors que l’autre avait été touchée à hauteur du sourcil gauche. Lors d’une perquisition, de nombreuses armes sont retrouvées à son domicile. Il expliquait alors ne pas se souvenir de son emploi du temps du 28 août 2019 et déclarait souffrir d’une démence fronto-temporale.

Des recherches Internet en rapport avec les faits ont été découvertes sur l’ordinateur de Vandy. Des analyses balistiques, il est ressorti que les munitions utilisées pour tuer les deux victimes étaient du même type que celles utilisées par les forces de l’ordre pour lesquelles a travaillé l’accusé. Des traces de sang ont été trouvées sur son pantalon et l’ADN des victimes a été relevé sur les chaussures de l’accusé et sur une canne à pêche retrouvée à son domicile. Il est passé aux aveux le 13 janvier 2020

La session d’assises durera 5 jours et sera présidée par Philippe Gorlée. L’avocat général du procès sera Pierre Hustin. Me Julien Charles et Nabil Khoulalene défendront Francis Vandy.