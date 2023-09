Elle a été battue dès le début de la vie commune : une trentaine de plaintes, 16 pages de préventions

Le substitut Mascart requiert 5 ans de prison et dépeint la relation entre le prévenu et la victime : “Il la rouait de coups devant sa fille, détruisait tout dans son appartement, lui interdisait de voir d’autres hommes, menaçait ses proches de mort, contrôlait ses comptes, piratait ses messageries, pénétrait dans son domicile durant la nuit. Il prétendait qu’il était toujours en couple avec la victime, alors que celle-ci avait mis fin à la relation, mais il ne l’acceptait pas. Il était focalisé sur sa victime. Il avait déjà eu ce type de comportement par le passé et avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis.”

Me Delhez plaide une peine de travail pour son client. “Sa culpabilité ne peut être établie pour un grand nombre de préventions. Il conteste par exemple le harcèlement. Elle lui envoyait des messages, voulait le revoir ou lui rendre visite en prison. Elle lui envoyait aussi de l’argent.”

Le jugement interviendra le 9 novembre.