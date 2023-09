Festival du film francophone de Namur (FIFF), clap 38e: une édition très belge, voire très namuroise

Ça s’annonce plutôt très bien. On est très contents et fiers de la programmation. Il y a des films un peu pour tous les âges, tous les publics, beaucoup de films qui abordent les relations familiales, de couple, dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Les productions font que cette édition est un peu plus belge et française par rapport à d’autres années. On a pas mal de films, et des invités très intéressants, belges voire très namurois avec Cécile de France, Bernard Bellefroid ou encore Paloma Sermon-Daï. On accueille aussi Yolande Moreau… qui a tourné dans la région namuroise. Dans son film, d’ailleurs, son personnage habite à Namur. Avec tous ces invités, on ne pouvait pas rêver mieux. On a aussi d’autres très chouettes personnalités qu’on veut faire découvrir au public…

Avec ces nombreux invités, vous répondez à une critique des années précédentes par rapport à l’absence de "grands noms" au FIFF…

Absolument. En réalité, la venue de tel ou tel invité dépend un peu de la production, des tournages. On aurait voulu avoir certains films, mais l’équipe n’était pas disponible, alors on a préféré décliner pour programmer d’autres films. On a tellement de chouettes propositions… on choisit les personnes, les équipes, comédiens, comédiennes, qui ont vraiment envie de venir défendre leurs œuvres.

Les artistes, comédiens invités sont rémunérés par le festival ?

Non. Il y a des festivals qui paient les invités. Nous, nous ne le faisons pas et nous n’avons pas besoin de le faire…

Une preuve que le FIFF compte dans le milieu ?

Oui ! C’est vrai qu’on a vécu trois années difficiles avec la pandémie, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Ce qui a entraîné des difficultés au niveau des sorties dans les cinémas, une certaine frilosité de la part des distributeurs. Mais là, on sent une dynamique, une envie de présenter les films dans les festivals.

Cette édition signe le retour des films programmés l’après-midi…

Effectivement. On en remet plus car des personnes sont venues nous dire qu’elles prenaient congé l’après-midi pour venir voir des films. On a décidé de les remettre en place. Parmi ces séances, il y a les séances solaires, grand public, on rééquilibre un peu tout ça. On est à l’écoute de ce que nous disent les gens.

Les courts-métrages avant les projections des longs, c’est fini cette année encore ?

On est toujours dans cette démarche-là, oui. On ne programme plus de court avant les longs pour éviter d’allonger les soirées. Par contre, on en met toujours avant le film d’ouverture et le film de clôture.

À quoi doit-on s’attendre comme film en ouverture et en clôture justement ?

En ouverture, on propose le premier long-métrage Quitter la nuit de Delphine Girard. On aime mettre en lumière des jeunes réalisatrices, pas encore très connues. Delphine a fait un court-métrage qui l’a emmenée jusqu’aux Oscars. Le film, c’est en fait la version longue de son court-métrage. Avec ce film, elle a remporté le prix du public à la Mostra de Venise. En clôture, on part sur un film plus humoristique de Thierry Klifa ( Les Rois de la Piste), plus vaudeville, avec Nicolas Duvauchelle, Fanny Ardent, Mathieu Kassovitz.

Vous pointez des coups de cœur cette année ?

J’en ai plein, vu qu’on est très fiers de la sélection. Je pointerais plutôt les différents rendez-vous (lire par ailleurs) avec Cécile de France, Thomas Bidegain, Jaco Van Dormael, avec le jury longs-métrages, présidé par Mélanie Doutey, mais aussi avec l’équipe du film de clôture, avec laquelle on propose cette année une rencontre. Théo Navarro-Mussy notamment sera présent. C’est un jeune qui explose.

Le FIFF propose moins de films cette année, non ?

Le nombre est moins important qu’en 2019, mais l’objectif était celui-là, pour mieux défendre chaque film. Il y avait beaucoup de choix possibles, mais ce qu’on souhaite c’est que les équipes viennent défendre leur projet. Ces rencontres, c’est le propre d’un festival. En réalité, il est plus difficile de réduire l’offre que de programmer beaucoup de films…