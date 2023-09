Guéguerre autour de la justice de paix à Éghezée

"Le bâtiment était inoccupé depuis plusieurs années, rappelle le bourgmestre Rudy Delhaise. Et c’est même devenu un chancre. Il y avait des allées et venues suspectes, du squat… J’ai dû appeler la police à plusieurs reprises."

Le bâtiment et le terrain ont finalement été vendus en 2019 par le SPF Justice à un investisseur privé pour un montant de 840 000 €. Un local avait visiblement des vues sur le site, idéalement situé à l’entrée d’Éghezée, mais il n’a pas pu s’aligner sur cette offre.

"Le Service public fédéral est venu vers nous avant de vendre mais cela n’avait pas trop d’intérêt pour la commune, détaille le bourgmestre. On a déjà un important patrimoine à entretenir et d’autres projets à développer."

Toujours du monde à la friterie

Pour l’intégration du projet, le pouvoir communal l’assure: de nombreuses exigences ont été imposées au promoteur. "Ils devront notamment réaliser à leurs charges un trottoir depuis l’arrêt de bus jusqu’à la route de La Bruyère. Il y aura aussi un accès au RAVeL à l’arrière, détaille Rudy Delhaise. C’est aussi une activité qui va créer quarante emplois."

Les attaques portent aussi sur la concurrence générée par la multinationale du fast-food qui pourrait être difficilement digérée par l’Horeca local, notamment les frituristes du coin. "On peut critiquer ce style de restauration mais nous sommes aussi nombreux à craquer de temps en temps, sourit le bourgmestre. Cela étant dit, comme pour le vestimentaire ou d’autres secteurs, l’arrivée de la concurrence renforce aussi l’attractivité d’Éghezée. On vient pour une enseigne bien précise, on ne trouve pas, on se rend chez un autre… Tout cela génère de l’activité. Et puis, McDo ou pas, il y aura toujours du monde pour aller chercher son paquet de frites. On est en Belgique quand même !"