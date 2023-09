Jemeppe : "Si la Commune présente un boni, c’est parce que le citoyen a sorti l’argent de sa poche"

Deux dégrèvements

Le conseiller communal, par son analyse, a souhaité mettre en lumière de nombreux éléments de cette modification budgétaire. En gros, si le citoyen a été dans l’obligation de payer plus cher son précompte immobilier, c’est avant tout pour pouvoir prendre en charge deux dégrèvements au niveau du précompte immobilier que la Commune a récemment subi et qui l’ont privé d’1,3 million€ sur les 6 millions budgétés en fin d’année 2022. "Je ne peux vous l’imputer. Toutefois, je regrette que vous n’ayez rien mis en œuvre pour contrer cette perte."

D’autant qu’en 2022, le collège lui avait répondu qu’il ne s’attendait plus à subir de telles pertes à cause des dégrèvements. "Et finalement, nous en aurons deux. Sans les recettes de la taxe égout, le budget serait en négatif."

Le jour où les comptes seront dans le rouge, le conseiller communal craint le pire. "Nous serons placés sous tutelle. Le plan Oxygène, que vous avez refusé pour des raisons politiques, nous aurait permis de posséder 20 millions€ à un taux de 0%. Si vous l’aviez accepté, j’aurais pu vous proposer des pistes de solution. Aujourd’hui, ce choix politique, vous devez l’assumer."

Christophe Sevenants a également regretté différents choix politiques dans cette modification budgétaire. "Je remarque une augmentation des frais de représentation de 5 000 € et d’une autre qui concerne le cabinet politique du collège (30 000 €). J’ajoute également les frais découlant des actes posés par l’appartement de Westende de 13 000 € ou encore, et surtout, le coût de la crèche de Spy: 110 000 € pour l’installation et location de containers (NDLR: la crèche est considérée aujourd’hui comme insalubre par l’ONE). Évidemment, il faut trouver une solution pour ces enfants mais les coûts s’accumulent et deviennent exorbitants."

"Est-ce légal ?"

Pour combler cette perte de 100 000 €, le directeur financier a indiqué dans la note sur la modification budgétaire que la Commune toucherait ce même montant en recette après avoir… gagné son procès face à l’entreprise en charge des travaux de la crèche. "Est-ce légal de l’inscrire au budget ?, s’interrogeait Christophe Sevenants. Même si le directeur financier n’y voit pas d’inconvénient, je me permettrai tout de même d’interroger la Région wallonne à ce sujet. Selon moi, il est illégal d’inscrire au budget un jugement avant le jugement."

15 € d’acompte pour l’énergie

Dans son analyse financière, le conseiller communal a mis le doigt sur un élément pour le moins interpellant. "J’ai été étonné de voir que la Commune paie, pour l’administration communale, 15 € d’acompte pour l’énergie alors que le bâtiment est énorme. Il faut rapidement y remédier et voir ce que l’énergie coûte réellement pour tous nos bâtis !"

Scène pour le moins surréaliste, la bourgmestre n’était pas au courant de cette information. "Vous m’apprenez quelque chose et je suis d’accord avec vous car ça fait partie d’une gestion tout à fait logique et normale."

Celle-ci a demandé au directeur financier de rapidement rectifié le tir pour éviter de recevoir une addition pour le moins salée lors de la clôture des index…