Les Engagés : les duos de têtes de liste et leur suppléance sont fixés en région namuroise !

C’est ainsi que le député wallon et bourgmestre de Gembloux Benoît Dispa est reconduit à la tête de liste régionale pour la circonscription de Namur.

Benoît Dispa sera épaulé en tête de liste par une autre députée : Geneviève Lazaron.

La première suppléance de la liste régionale de Namur est confiée à Charlotte Bazelaire.

S’agissant de la liste régionale de la circonscription de Dinant-Philippeville, c’est à nouveau le député wallon et bourgmestre de Onhaye Christophe Bastin qui l’emmènera.

Christophe Bastin formera un duo en tête de liste avec l’échevine à Dinantaise Camille Castaigne.

La première suppléance a été confiée au jeune 1er échevin florennois Antonin Collinet, 34 ans, enseignant.

Enfin, s’agissant de la liste fédérale dont la zone d’élection est l’ensemble du territoire provincial, c’est le député fédéral sortant et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, qui se présentera au suffrage des électeurs en tête de liste.

Maxime Prévot se présentera en duo avec Anne Pirson, 1ère échevine de la Ville de Ciney. “Notre objectif est clair et assumé : nous souhaitons conquérir un second siège fédéral pour Anne pour offrir plus de poids à notre projet politique au sein du premier hémicycle de notre pays. La puissance de notre ancrage local et de nos futurs candidats, couplée à l’augmentation à 7 sièges plutôt que 6 pour la circonscription fédérale de Namur, rendent cet objectif ambitieux atteignable.”

Le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune occupera la première suppléance de Maxime Prévot