Nous avons remarqué que notre public senior désirait parler de la mort en général ainsi que de leur mort à venir mais qu’il ne trouvait pas de lieu pour échanger sur ce sujet et libérer sa parole. L’année passée, nous avons donc lancé une campagne intitulée "La fin de vie, c’est mortel ! Parlons-en tant qu’il est temps" ayant comme objectifs de continuer à briser le tabou autour de la fin de vie et de la mort, de donner des informations et enfin, de promouvoir les échanges pour que chacun puisse faire ses choix ainsi que les faire connaître et respecter. Les Mortels Cafés font partie de cette campagne.

Leur nom est pour le moins original…

Nous nous sommes inspirés du travail de Bernard Crettaz, sociologue qui a organisé les premiers Cafés Mortels au début des années 2000 en Suisse. Nos rencontres ne sont pas des Cafés Mortels mais bien des Mortels Cafés. Certains seniors préféraient retrouver le mot "Mortel" avant le mot "Café", pour se référer au fait qu’il s’agit d’un moment partagé par une communauté éphémère, comme disait Crettaz, et pas d’une rencontre qui soit fatigante, voire ennuyeuse.

Pourquoi est-ce important de parler de la mort dans notre société ?

Parler de la fin de vie et de la mort reste toujours tabou. Au sein du grand public, ces thématiques engendrent encore peurs, réactions de rejet, de fuite. Il arrive aussi que le sujet soit parfois difficile à aborder par les professionnels de santé qui n’y ont pas été formés. Il y a des seniors qui aimeraient discuter ouvertement de la fin de vie avec leurs enfants ou leurs proches. Cela dit, c’est un sujet que leur entourage ne veut parfois pas aborder avec des réponses du type: "Mais ne parle pas comme ça, tu ne vas pas mourir demain.". Il y a aussi des seniors qui n’en parlent pas spontanément. Dans ces cas-là, ce sont les enfants, les proches, qui éprouvent des difficultés à leur demander où ils en sont par rapport à certaines démarches. Il est important de pouvoir faire part de ses dernières volontés lorsque nous allons encore bien. Prendre des décisions dans l’émotionnel n’est pas toujours facile. C’est également important pour notre entourage, pour qu’il sache quoi faire le jour où nous partirons.

Ces Mortels Cafés, rencontrent-ils le succès espéré ?

Plus que prévu ! Jusqu’à présent, nous en avons organisé 25 à Bruxelles et en Wallonie.

On imagine que les rires et les larmes se succèdent dans ce type de rencontre…

Tout comme dans les Cafés à la Crettaz, chez nous on peut tout ou ne rien dire, on ne juge jamais et on se permet aussi bien des larmes que des éclats de rire. Nous avons toujours une approche respectueuse et nous faisons preuve d’une grande souplesse d’adaptation.

Le projet va-t-il rester tel ou est-il amené à évoluer ?

Nous pensons que les retours positifs reçus jusqu’à présent légitiment notre démarche actuelle. Nous comptons donc poursuivre dans la même voie. En parallèle, nous avons commencé depuis peu à animer des Cafés à destination également du personnel en maison de repos. À la demande de notre public senior et des professionnels du secteur, nous proposerons bientôt des Cafés sur les cinq déclarations de volonté anticipées. Il s’agit de documents qui permettent de préciser nos dernières volontés en matière de soins de santé et de fin de vie.

